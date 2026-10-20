ЕЦБ: Излишъкът по текущата сметка на еврозоната се сви до най-ниското ниво от януари 2023 г.

Излишъкът по текущата сметка на еврозоната е намалял рязко през август до най-ниското си равнище от началото на 2023 г. Това показват данните на Европейската централна банка (ЕЦБ), цитирани от ДПА.

През август излишъкът е достигнал 9 млрд. евро (10,1 млрд. долара) спрямо 27 млрд. евро през юли. За последно по-ниска стойност е отчетена през януари 2023 г., когато положителното салдо е било 5,7 млрд. евро.

Основен фактор за спада е търговията със стоки. Излишъкът в този сектор се е свил до 18 млрд. евро през август спрямо 34 млрд. евро месец по-рано. За сметка на това положителното салдо при услугите се е увеличило леко - от 12 млрд. евро през юли до 13 млрд. евро през август, сочат данните на ЕЦБ.

При първичните доходи е отчетено увеличение на дефицита до 4 млрд. евро спрямо 1 млрд. евро през предходния месец. В същото време дефицитът при вторичните доходи е намалял до 18 млрд. евро от 19 млрд. евро през юли.

За 12-те месеца до август излишъкът по текущата сметка на еврозоната възлиза на 250 млрд. евро, или 1,5% от брутния вътрешен продукт (БВП). За сравнение, през съответния период година по-рано той е бил 290 млрд. евро.

Данните на централната банка показват и значителни потоци при портфейлните инвестиции. За 12-месечния период до август нетните придобивания на чуждестранни ценни книжа от резиденти на еврозоната са достигнали 798 млрд. евро.

Нетните придобивания на ценни книжа в еврозоната от инвеститори извън валутния съюз са възлезли на 1105 млрд. евро за същия период, съобщава ЕЦБ.