Спират тока в части от 15 района на София на 21 октомври

Временни прекъсвания на електрозахранването са планирани за утре, 21 октомври, в части от 15 района на София. Причината са дейности по модернизацията, развитието и поддръжката на електроразпределителната мрежа, съобщават от "Електроразпределителни мрежи Запад" на сайта си.

В район "Витоша" без ток ще бъдат части от вилна зона "Килиите" между 8:45 и 16:15 ч., както и от кварталите "Бъкстон" и "Княжево" между 8:45 и 16:30 ч. Прекъсвания са предвидени и в част от парк "Витоша" от 9:00 до 16:15 ч.

В район "Възраждане" ограниченията ще засегнат части от жилищен комплекс "Зона Б-18" и централната градска част между 9:00 и 15:00 ч. В район "Изгрев" прекъсвания са планирани в части от жилищен комплекс "Изток" в същия часови диапазон.

В район "Илинден" електрозахранването ще бъде прекъснато в части от жилищните комплекси "Гевгелийски" и "Света Троица" от 9:00 до 15:00 ч. В район "Искър" засегната ще бъде част от Бусманци между 9:00 и 16:30 ч.

Планирани прекъсвания ще има и в районите "Красна поляна", "Красно село" и "Лозенец". В части от едноименния жилищен комплекс в "Красна поляна" токът ще бъде спрян от 9:00 до 16:15 ч. В жилищен комплекс "Славия", в район "Красно село", прекъсването е предвидено между 9:00 и 17:00 ч. В район "Лозенец" дейностите ще продължат от 8:30 до 16:30 ч.

В район "Панчарево" прекъсвания са планирани в части от Кокаляне между 9:00 и 16:30 ч., а в район "Подуяне" - в жилищен комплекс "Левски В" от 9:30 до 15:30 ч.

В район "Сердика" без електрозахранване ще бъдат части от жилищен комплекс "Банишора" между 9:30 и 14:15 ч. и от квартал "Бенковски" между 9:30 и 15:15 ч. В район "Слатина" прекъсванията ще бъдат във вечерните часове - от 17:30 до 21:30 ч. - в части от жилищен комплекс "Христо Смирненски".

В район "Средец" дейностите ще засегнат части от централната градска част между 9:00 и 16:30 ч. В същия часови диапазон прекъсвания са предвидени и във вилна зона "Малинова долина", в район "Студентски град".

От електроразпределителното дружество уточняват, че планираните прекъсвания се отнасят само за части от изброените райони и не означават непременно спиране на тока на цялата им територия.