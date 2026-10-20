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Къде няма да има вода в София

Къде няма да има вода в София
pixabay

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването

"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.

На 21 октомври - сряда във връзка с изпълнение на строително-монтажни работи по ул. „Галилео Галилей“ и ул. „Коста Лулчев“ в жк. „Гео Милев“ се налага спиране на водоподаването от 9:30 до 21:30 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на: ул. „Коста Лулчев“ от ул. „Александър фон Хумболт“ до бул. „Шипченски проход“, ул. „Галилео Галилей“ от ул. „Николай Коперник“ до ул. „Христо Чернопеев“ и ул. „Маестро Михаил Милков“, бул. „Шипченски проход“ от ул. „Николай Коперник“ до ул. „Коста Лулчев“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на ул. „Коста Лулчев“ до бл. 245.

Във връзка с изпълнение на строително-монтажни работи по ул. „Могилите“, жк. „Левски“ Г се налага спиране на водоподаването от 9:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на: ул. „Поп Грую“, бул. „Владимир Вазов“, ул. „Могилите“, ул. „Поручик Георги Кюмюрджиев“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на ул. „Поп Грую“ пред бл. 10.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.

Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода“ АД на телефон 0800/ 121-21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството - https://sofiyskavoda.bg/water-stops.

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