Два танкера се запалиха край Ормузкия проток, Иран твърди, че са попаднали на мини

Два петролни танкера са се запалили и са преустановили движението си южно от Ормузкия проток, след като са попаднали на ирански мини. Това съобщиха военноморските сили на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), цитирани от Reuters.

Информацията е разпространена чрез иранските държавни медии. В официалното изявление не се посочва кога точно са станали инцидентите, нито се съобщават подробности за корабите и техните екипажи.

Иран съобщи и за свален американски дрон

Междувременно Корпусът на гвардейците на Ислямската революция обяви, че през нощта иранските сили са свалили американски безпилотен летателен апарат.

Засега не се посочват допълнителни подробности за обстоятелствата около свалянето на дрона.

Ормузкият проток е един от най-важните морски маршрути за световните доставки на петрол и природен газ. Инциденти с търговски кораби в района пораждат опасения за сигурността на международното корабоплаване.