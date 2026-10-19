Германия и Иран привикаха посланиците си

В понеделник Германия привика иранския посланик, съобщиха от Министерството на външните работи в публикация в социалната мрежа X.

Действията на Берлин последваха решение на германски съд, който осъди двама мъже за планиране на убийството на лидера на еврейска организация в страната.

Магистратите обявиха миналата седмица, че единият от извършителите е бил направляван директно от иранското разузнаване.

По-късно в същия ден германският посланик в Техеран също беше повикан в иранското министерство на външните работи заради, според изявления на местните медии, „неоснователни обвинения“ от страна на Берлин.

Този случай е част от поредица от взаимни дипломатически ходове и привиквания на посланици през последните месеци. По-рано през годината германското външно министерство отново предприе същата мярка, за да осъди иранските ракетни и дрон атаки в Близкия изток, определяйки ги като заплаха за регионалната сигурност и международния мир.

От своя страна Техеран реагира огледално в дипломатическото противопоставяне, като преди броени седмици Техеран привика германския посланик Аксел Дитман. Повод за иранското недоволство тогава станаха критичните изявления на германския канцлер Фридрих Мерц, който призова Иран да прекрати своите дестабилизиращи регионални действия и ядрената си програма - позиции, които иранските власти официално отхвърлиха неоснователни.