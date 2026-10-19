Новини
Търси
Подкаст
Свят

Германия и Иран привикаха посланиците си

Германия и Иран привикаха посланиците си
Pixabay

Действията на Берлин последваха решение на германски съд, който осъди двама мъже за планиране на убийството на лидера на еврейска организация в страната

В понеделник Германия привика иранския посланик, съобщиха от Министерството на външните работи в публикация в социалната мрежа X.

Действията на Берлин последваха решение на германски съд, който осъди двама мъже за планиране на убийството на лидера на еврейска организация в страната.

Магистратите обявиха миналата седмица, че единият от извършителите е бил направляван директно от иранското разузнаване.

По-късно в същия ден германският посланик в Техеран също беше повикан в иранското министерство на външните работи заради, според изявления на местните медии, „неоснователни обвинения“ от страна на Берлин. 

Този случай е част от поредица от взаимни дипломатически ходове и привиквания на посланици през последните месеци. По-рано през годината германското външно министерство отново предприе същата мярка, за да осъди иранските ракетни и дрон атаки в Близкия изток, определяйки ги като заплаха за регионалната сигурност и международния мир.

От своя страна Техеран реагира огледално в дипломатическото противопоставяне, като преди броени седмици Техеран привика германския посланик Аксел Дитман. Повод за иранското недоволство тогава станаха критичните изявления на германския канцлер Фридрих Мерц, който призова Иран да прекрати своите дестабилизиращи регионални действия и ядрената си програма - позиции, които иранските власти официално отхвърлиха неоснователни.

Още по темата

Япония привика руския посланик заради арестуван журналист

Япония привика руския посланик заради арестуван журналист

Южна Корея оттегля посланика си от Украйна

Южна Корея оттегля посланика си от Украйна

Германия въвежда дигитална лична карта от началото на 2027-ма г.

Германия въвежда дигитална лична карта от началото на 2027-ма г.

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

В Италия също обсъждат въвеждане на полицейски час заради безредиците

В Италия също обсъждат въвеждане на полицейски час заради безредиците

Най-важното от света на 19.10.2026-та г.

Най-важното от света на 19.10.2026-та г.

Заради безредиците: Въведоха полицейски час в части на Париж и Лил

Заради безредиците: Въведоха полицейски час в части на Париж и Лил

Хутите с нова вълна от атаки по ключови обекти на Саудитска Арабия

Хутите с нова вълна от атаки по ключови обекти на Саудитска Арабия

Гласуване с портфейл: Как американците бойкотират големите брандове заради Тръмп

Гласуване с портфейл: Как американците бойкотират големите брандове заради Тръмп

Водещи

В Италия също обсъждат въвеждане на полицейски час заради безредиците

В Италия също обсъждат въвеждане на полицейски час заради безредиците

  • Преди 1 час
Селена Гомес: Електронните цигари промениха гласа ми

Селена Гомес: Електронните цигари промениха гласа ми

  • Преди 1 час
Столичен квартал остава без вода на 20 октомври

Столичен квартал остава без вода на 20 октомври

„Як Х“: Откриха непознат бозайник от Ледниковата епоха

„Як Х“: Откриха непознат бозайник от Ледниковата епоха

  • Преди 1 час
Най-важното от света на 19.10.2026-та г.

Най-важното от света на 19.10.2026-та г.

  • Преди 2 часа
Проучване: Kонсумацията на плодове води до по-нисък риск от депресия при тийнейджърите

Проучване: Kонсумацията на плодове води до по-нисък риск от депресия при тийнейджърите

  • Преди 2 часа
Все по-трудно е за българина да купи собствено жилище

Все по-трудно е за българина да купи собствено жилище

Германия и Иран привикаха посланиците си

Германия и Иран привикаха посланиците си

  • Преди 2 часа
Заради безредиците: Въведоха полицейски час в части на Париж и Лил

Заради безредиците: Въведоха полицейски час в части на Париж и Лил

  • Преди 2 часа
Проф. Калоян Давидов е носителят на Златния приз „Лекар на годината 2026“

Проф. Калоян Давидов е носителят на Златния приз „Лекар на годината 2026“

Най-важното от България на 19.10.2026 г.

Най-важното от България на 19.10.2026 г.

Хутите с нова вълна от атаки по ключови обекти на Саудитска Арабия

Хутите с нова вълна от атаки по ключови обекти на Саудитска Арабия

  • Преди 3 часа
Илияна Йотова: За да има лекарят авторитет, той трябва да бъде пазен от цялото общество

Илияна Йотова: За да има лекарят авторитет, той трябва да бъде пазен от цялото общество

Крепостта „Царевец“ бе осветена в розово в знак на подкрепа към борещите се с рак на гърдата

Крепостта „Царевец“ бе осветена в розово в знак на подкрепа към борещите се с рак на гърдата

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който близостта отказва да бъде разменна монета

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който близостта отказва да бъде разменна монета

  • Преди 3 часа