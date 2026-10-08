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Южна Корея оттегля посланика си от Украйна

Южна Корея оттегля посланика си от Украйна
Pixabay

Конфликтът започна миналия месец, когато украинският президент Володимир Зеленски публично разкри по време на речта си пред Общото събрание на ООН, че правителството му е прехвърлило на Сеул двама пленени севернокорейски войници

Южна Корея обяви, че ще оттегли своя посланик в Украйна, което бележи поредната ескалация в дипломатическия спор между двете държави, съобщава BBC.

Конфликтът започна миналия месец, когато украинският президент Володимир Зеленски публично разкри по време на речта си пред Общото събрание на ООН, че правителството му е прехвърлило на Сеул двама пленени севернокорейски войници. От Сеул твърдят, че Украйна е нарушила споразумението за конфиденциалност около трансфера. От кабинета на Зеленски настояват, че такова споразумение за неразгласяване изобщо не е било подписвано.

Двамата севернокорейски военнослужещи, които са част от хилядите изпратени от Пхенян бойци в подкрепа на Русия, по-рано бяха заявили пред местни медии, че желаят да заминат за Южна Корея.

През септември южнокорейският заместник външен министър Пак Юн-джу подаде официална жалба пред украинския си колега Андрий Виешкин. По-рано тази седмица външният министър Чо Хюн обяви, че е получил извинение от Киев, което обаче не е отговорило на очакванията на Сеул.

В сряда обаче говорителят на украинското външно министерство Георгий Тихий опроверга това, като заяви, че министър Андрий Сибиха не се е извинявал. В изявление от четвъртък външното министерство на Южна Корея посочи, че ще „продължи консултациите с украинската страна“ с надеждата, че отворените въпроси ще бъдат изгладени гладко.

Разкритието на Зеленски в ООН, че севернокорейците „не са били лесни за залавяне живи“, предизвика незабавни критики от страна на южнокорейския президент Ли Дже-мьон. Той определи случилото се като „изключително разочароващо“ и подчерта, че казусът е силно чувствителен за националната сигурност.

Президентът Ли бе подложен на вътрешен натиск от местната опозиция, която го обвини в опит за потулване на трансфера с цел умиротворяване на Пхенян. Кабинетът му се защити с аргумента, че тайната е пазена за безопасността на семействата на войниците. Оттам допълниха, че самият Киев е искал дискретност, за да избегне критики, че е пропуснал възможност да размени корейците за украински военнопленници. Според Сеул уговорката е била войниците само да се споменат в речта, но не и фактът за тяхното предаване на Южна Корея.

Досега Сеул подкрепяше дипломатически Украйна след пълномащабната руска инвазия, но твърдо отказваше да наруши дългогодишната си политика за непредоставяне на смъртоносни оръжия на страни във военен конфликт. След като севернокорейски сили бяха разположени в помощ на Русия през 2024 г., Киев засили натиска си върху Южна Корея за доставка на модерни противовъздушни ракети, с които да защити енергийната си инфраструктура.

През юли Сеул обяви пакет от помощ за Украйна на стойност 100 милиона долара, съставен изцяло от несмъртоносно оборудване като каски, бронежилетки и медицински консумативи.

В същото време руското външно министерство предупреди, че няма да има друг избор освен да отвърне на удара, ако Южна Корея изпрати оръжия на Украйна. Сеул традиционно се стреми към балансирани връзки с Русия и Китай, разглеждайки Москва и Пекин като ключови партньори за оказване на влияние над Северна Корея.

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