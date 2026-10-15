Германия въвежда дигитална лична карта от началото на 2027-ма г.

Германският парламент прие закон за въвеждането на цифров портфейл през следващата година, който е проектиран за сигурно съхранение на лични документи, включително и дигитална лична карта, предаде ДПА.

Благодарение на новото мобилно приложение „d-you“ гражданите ще имат възможност много по-бързо и лесно да удостоверяват своята самоличност в интернет пространството пред държавни ведомства и частни контрактори.

Цифровата лична карта ще бъде напълно валидна и при физически проверки в ежедневието, което ще позволи на хората да оставят стандартния пластмасов документ у дома. На по-късен етап към дигиталния портфейл ще бъдат интегрирани и други важни удостоверения, сред които и шофьорски книжки.

Германският министър на цифровата и държавна модернизация Карстен Вилдбергер обяви, че иновативната платформа ще бъде официално пусната в експлоатация на 2 януари 2027 г. С приемането на тези разпоредби Германия внедрява задължителното законодателство на Европейския съюз, според което всяка държава членка трябва да осигури мобилно приложение за електронна идентификация.

Законопроектът съдържа и редица реформи за намаляване на бюрократичната тежест за гражданите. За по-възрастните хора изцяло отпада задължението да подменят документите си, тъй като се премахва 10-годишният срок на валидност. Гражданите, които са били на възраст 70 или повече години към момента на издаване на последната им лична карта, ще могат да я ползват като безсрочна. Допълнително облекчение се въвежда и при смяна на постоянния адрес – притежателите на международни паспорти няма да посещават административните служби за стикери и актуализация, а документът им ще остане напълно валиден и със старите данни в него.