Германия осъди двама мъже за шпионаж в полза на Иран

Съдът в Хамбург осъди двама мъже, живеещи в Дания, на затвор по обвинения в шпионаж в полза на Иран и участие в подготовката на нападения срещу представители на еврейската общност в Германия, съобщи ДПА.

54-годишният обвиняем получи присъда от осем години и шест месеца лишаване от свобода, а 43-годишният му съучастник беше осъден на четири години и шест месеца. Съдът ги призна за виновни и в опит за съучастие в убийство, както и в палеж при утежняващи вината обстоятелства.

Според обвиненията двамата са наблюдавали председателя на Централния съвет на евреите в Германия Йозеф Шустер и председателя на Германско-израелското дружество Фолкер Бек. Съдът посочи също, че по-възрастният от двамата е подготвял палеж на магазин за кашерни хранителни продукти в Берлин.

Според прокуратурата 54-годишният мъж, който е датски гражданин от афганистански произход, е получавал директни инструкции от представители на Бригадите „Ал Кудс“ – подразделението за операции в чужбина на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция.

След това той се свързал с по-младия обвиняем с цел да го привлече за участие в нападение срещу Фолкер Бек или да го накара да намери друг човек, който да извърши атаката. В крайна сметка двамата се съгласили да търсят изпълнител за нападението.

Мъжете бяха задържани миналата година от полицията в датския град Орхус. Делото е свързано с опасенията на германските власти за дейности на чуждестранни разузнавателни служби и подготовка на нападения срещу еврейски организации и обществени фигури в страната.