Руски дрон порази супермаркет в Одеска област, четирима души са ранени

Руски дрон е поразил цивилен обект в Одеска област, при което са ранени четирима души. Ударът е нанесен по хранителен супермаркет, чиято сграда е разрушена, а на мястото е избухнал голям пожар. Това съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в публикация в Telegram.

По думите му при атаката са нанесени щети и на автомобили, намиращи се в близост до обекта.

„Ударът беше нанесен по супермаркет за хранителни стоки, сградата е разрушена. Избухна голям пожар. Намиращите се наблизо коли също са повредени“, посочи Кипер.

След нападението областният управител е пристигнал на място заедно с ръководителите на съответните служби. Екипи на пожарната, медицински служби, полицията и общинските структури работят по овладяването на последиците от удара.

Кипер призова жителите на региона да не пренебрегват сигналите за въздушна тревога и да спазват указанията за безопасност.

Одеска област е дом на значителна българска общност. По данни от последното официално преброяване в Украйна българите там наброяват над 150 000 души и са третата по численост етническа общност в региона. В самия град Одеса живеят приблизително 50 000–60 000 българи, а най-големите компактни общности са съсредоточени в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район.