Новини
Търси
Подкаст
Свят

Руски дрон порази супермаркет в Одеска област, четирима души са ранени

Руски дрон порази супермаркет в Одеска област, четирима души са ранени
АР/БТА

Екипи на пожарната, медицински служби, полицията и общинските структури работят по овладяването на последиците от удара

Руски дрон е поразил цивилен обект в Одеска област, при което са ранени четирима души. Ударът е нанесен по хранителен супермаркет, чиято сграда е разрушена, а на мястото е избухнал голям пожар. Това съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в публикация в Telegram.

По думите му при атаката са нанесени щети и на автомобили, намиращи се в близост до обекта.

„Ударът беше нанесен по супермаркет за хранителни стоки, сградата е разрушена. Избухна голям пожар. Намиращите се наблизо коли също са повредени“, посочи Кипер.

След нападението областният управител е пристигнал на място заедно с ръководителите на съответните служби. Екипи на пожарната, медицински служби, полицията и общинските структури работят по овладяването на последиците от удара.

Кипер призова жителите на региона да не пренебрегват сигналите за въздушна тревога и да спазват указанията за безопасност.

Одеска област е дом на значителна българска общност. По данни от последното официално преброяване в Украйна българите там наброяват над 150 000 души и са третата по численост етническа общност в региона. В самия град Одеса живеят приблизително 50 000–60 000 българи, а най-големите компактни общности са съсредоточени в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район.

 
 
 

Още по темата

Зеленски призова САЩ да не застават на страната на агресора

Зеленски призова САЩ да не застават на страната на агресора

Зеленски: САЩ се отдалечават от Украйна и подкрепят Русия

Зеленски: САЩ се отдалечават от Украйна и подкрепят Русия

Италия призова ЕС да назначи свой представител в преговорите за мир в Украйна

Италия призова ЕС да назначи свой представител в преговорите за мир в Украйна

Защо интернетът на Starlink е толкова важен на бойното поле в Украйна?

Защо интернетът на Starlink е толкова важен на бойното поле в Украйна?

Зеленски нападна Кличко заради тежката ситуация в Киев

Зеленски нападна Кличко заради тежката ситуация в Киев

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Германия осъди двама мъже за шпионаж в полза на Иран

Германия осъди двама мъже за шпионаж в полза на Иран

Лавров: Отказът на Зеленски от дизеловата сделка е грубо предизвикателство към Тръмп

Лавров: Отказът на Зеленски от дизеловата сделка е грубо предизвикателство към Тръмп

Русия арестува главния редактор на опозиционен вестник

Русия арестува главния редактор на опозиционен вестник

Euronews: Румен Радев подкрепи сделката за руски дизел между Тръмп и Путин

Euronews: Румен Радев подкрепи сделката за руски дизел между Тръмп и Путин

Италия призова ЕС да назначи свой представител в преговорите за мир в Украйна

Италия призова ЕС да назначи свой представител в преговорите за мир в Украйна

Водещи

Германия осъди двама мъже за шпионаж в полза на Иран

Германия осъди двама мъже за шпионаж в полза на Иран

  • Току-що
Протест на КНСБ блокира центъра на София в петък: Вижте кои улици ще бъдат затворени

Протест на КНСБ блокира центъра на София в петък: Вижте кои улици ще бъдат затворени

  • Преди 6 минути
Мъж от Разград получи условна присъда за притежание на кокаин за над 220 000 евро

Мъж от Разград получи условна присъда за притежание на кокаин за над 220 000 евро

Хванаха над 11 000 ментета в камион, управляван от северномакедонец

Хванаха над 11 000 ментета в камион, управляван от северномакедонец

  • Преди 8 минути
Валдано съсипа Винисиус след трилъра с Рома: Той е напълно изключен

Валдано съсипа Винисиус след трилъра с Рома: Той е напълно изключен

  • Преди 9 минути
Лавров: Отказът на Зеленски от дизеловата сделка е грубо предизвикателство към Тръмп

Лавров: Отказът на Зеленски от дизеловата сделка е грубо предизвикателство към Тръмп

  • Преди 11 минути
Руски дрон порази супермаркет в Одеска област, четирима души са ранени

Руски дрон порази супермаркет в Одеска област, четирима души са ранени

  • Преди 14 минути
„Античният град „Хераклея Синтика“ стигна до финала на европейски конкурс“

„Античният град „Хераклея Синтика“ стигна до финала на европейски конкурс“

Благомир Коцев даде на прокуратурата бившия главен архитект на Варна и шефа на строителния контрол

Благомир Коцев даде на прокуратурата бившия главен архитект на Варна и шефа на строителния контрол

Цолов вярва в обрата: Има светлина в края на тунела

Цолов вярва в обрата: Има светлина в края на тунела

  • Преди 26 минути
България не иска отпадане на единодушието при отваряне на нови преговорни глави

България не иска отпадане на единодушието при отваряне на нови преговорни глави

  • Преди 28 минути
Скачат помощите при раждане на дете и майчинството за втората година

Скачат помощите при раждане на дете и майчинството за втората година

  • Преди 32 минути
Плоскост от строеж падна върху жена в центъра на Варна

Плоскост от строеж падна върху жена в центъра на Варна

Петима моряци са спасени, а седем се издирват след пожара на търговски кораб в Черно море

Петима моряци са спасени, а седем се издирват след пожара на търговски кораб в Черно море

  • Преди 37 минути
Михаела Доцова: България гледа на Кипър като на близък партньор и съюзник

Михаела Доцова: България гледа на Кипър като на близък партньор и съюзник

  • Преди 38 минути