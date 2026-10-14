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Германските автомобилни гиганти губят позиции от Китай и искат повече държавна подкрепа

Германските автомобилни гиганти губят позиции от Китай и искат повече държавна подкрепа

Volkswagen, BMW, Audi, Porsche и Mercedes-Benz са изправени пред спад на продажбите, а ръководството на Volkswagen настоява за по-гъвкави регулации и стимули за европейското производство

Германската автомобилна индустрия е под нарастващ натиск заради конкуренцията от Китай, спада на продажбите и несигурността на ключови пазари. На този фон главният изпълнителен директор на Volkswagen Оливър Блум призова за повече държавна подкрепа и по-гъвкави правила за европейските производители.

По време на събитие в рамките на автомобилното изложение в Париж Блум подчерта, че европейската индустрия трябва да подобри конкурентоспособността си и да не разчита единствено на износа.

"Не можем да разчитаме единствено на печалбите от износ в бъдеще", каза той.

"Трябва да осигурим оцеляването на европейската индустриална база", добави ръководителят на Volkswagen.

Призивът идва в момент, когато водещите германски автомобилни марки отчитат значителни спадове на доставките, особено в Китай, където местните производители оказват силен ценови натиск. Volkswagen вече започна мащабно преструктуриране, което предвижда съкращаване на десетки хиляди работни места и постепенно затваряне на четири германски завода. Планът среща съпротива от служителите.

От големите германски производители BMW отчита най-малък спад на продажбите през третото тримесечие. Компанията е доставила малко над 551 000 автомобила между юли и септември, което е с 6,3% по-малко спрямо същия период на предходната година.

Въпреки това китайският пазар остава сериозно предизвикателство за базираната в Мюнхен група. Продажбите там са намалели с почти една четвърт до малко над 114 300 автомобила.

В Европа BMW отчита увеличение от 2,7% до около 235 600 превозни средства, подкрепено от търсенето на електрически модели, включително новия iX3. В САЩ продажбите са нараснали с 2,5% до над 106 700 автомобила. Собственият завод на компанията в Спартанбърг позволява част от моделите да избегнат вносните мита.

За първите девет месеца BMW Group е продала 1,71 млн. автомобила, което представлява спад от 4,9%. Основната марка BMW се представя малко по-слабо от групата, с понижение от 6,8% през третото тримесечие до близо 479 300 автомобила.

Най-сериозният спад сред разгледаните производители се наблюдава при основната марка Volkswagen, чиито доставки в Китай са намалели с 38,5% през третото тримесечие. Компанията е продала 405 800 автомобила на китайския пазар, като понижението там представлява над 80% от общия спад в доставките на марката.

В световен мащаб Volkswagen Group е продала 1,89 млн. автомобила от всички свои марки през тримесечието, което е спад от 14,3% на годишна база. За сравнение, през второто тримесечие понижението е било 8,6%.

Доставките на основната марка Volkswagen са намалели с 19,3% до малко над 946 000 автомобила. Групата включва още Audi, Porsche, Skoda, Seat и Cupra.

Слабото търсене в Китай, ценовата конкуренция и засилващите се позиции на местните производители оказват натиск върху резултатите. През първите девет месеца Volkswagen Group е доставила малко над 6 млн. автомобила, или с 9% по-малко спрямо същия период на миналата година.

Audi е доставила 314 905 автомобила през третото тримесечие, което представлява спад от 19,7% на годишна база. Компанията изпитва затруднения както в Китай, така и в САЩ, където няма собствен завод, който да смекчи ефекта от вносните мита.

Смяната на поколенията на моделите A1 и Q2 също оказва влияние върху резултатите. Разликата спрямо предишните години е значителна: през третото тримесечие на 2023 г. Audi е доставила почти 480 000 автомобила от основната си марка.

Porsche също отчита спад. През третото тримесечие компанията е доставила малко над 56 000 спортни автомобила и SUV модела, което е с 15% по-малко спрямо година по-рано.

Сред причините са спирането на производството на версиите с двигатели с вътрешно горене на Cayman и Boxster, премахването на данъчните облекчения за електрически автомобили в САЩ и затрудненията на китайския пазар.

Продажбите на Porsche в Китай са намалели с 33% през първите девет месеца до около 21 500 автомобила. През 2020 г. страната е осигурявала почти 35% от общите продажби на марката, докато през 2025 г. делът ѝ вече е бил под 15%. Ръководството се подготвя за продължаване на тенденцията.

Mercedes-Benz е доставила малко над 407 000 леки автомобила през третото тримесечие, което е спад от 8% на годишна база. Продажбите в Китай са намалели с 31% заради неблагоприятните пазарни условия и засилената конкуренция.

Китай е най-големият отделен пазар за компанията и формира почти една трета от продажбите ѝ на леки автомобили. Увеличението на продажбите в САЩ и Германия не е било достатъчно, за да компенсира загубите в страната, въпреки че доставките извън Китай са нараснали с 1%.

На този фон Mercedes-Benz отчита силно представяне при изцяло електрическите автомобили. През третото тримесечие компанията е продала 68 400 електромобила в световен мащаб, което е увеличение от 61% спрямо същия период на предходната година и рекорд за марката.

Ръстът при електромобилите обаче не компенсира спада на общите продажби и проблемите на китайския пазар. Резултатите на петте производителя очертават общо предизвикателство за германската автомобилна индустрия: да запази производството и работните места в Европа, докато се конкурира с китайските компании по цена, технологии и скорост на разработване на нови модели.

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