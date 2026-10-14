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Министрите на външните работи на България и Германия ще обсъдят сигурността в Черноморския регион

Министрите на външните работи на България и Германия ще обсъдят сигурността в Черноморския регион
БТА

Ще бъдат обсъдени и перспективите за разширяване на ЕС към Западните Балкани

Министърът на външните работи Велислава Петрова ще се срещне днес със своя германски колега Йохан Вадефул в Берлин.

Основна тема на разговорите им ще бъде сигурността в региона на Черно море.

След поредните атаки в Черно море България поиска помощ от Европейския съюз и НАТО.

Днес ще бъдат обсъдени и перспективите за разширяване на ЕС към Западните Балкани.

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