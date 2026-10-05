Велислава Петрова: Български студенти ще могат да карат стаж в посолствата на България

Министърът на външните работи на България Велислава Петрова днес обяви инициатива, която ще даде възможност за стаж на български студенти в българските посолствата в европейски страни.

Тя обяви инициативата в Хага, където е на еднодневно официално посещение.

Предвижда се български студенти да работят за Министерство на външните работи, докато още учат, посочи министър Петрова, цитирана от БТА.

"Инициативата започва с няколко страни, където има най-голям брой български студенти: Австрия, Германия, Франция, Нидерландия и Великобритания.

Надяваме се в бъдеще да можем да продължим с повече страни. Това е възможност за млади български таланти да се докоснат до българската дипломатическа служба и в същото време да покажат със своите знания и умения как могат да помагат на България независимо от това къде се намират", посочи Петрова.

Тя изрази надежда всичко това един ден да мотивира тези млади хора достатъчно, че да се върнат и да работят за българската дипломация.

Целта е повече млади българи да виждат в дипломатическата служба място, в което могат да се развиват, да защитават националния интерес и да допринасят за достойното представяне на България по света, допълниха и от Външно министерство.

След като бъдат уточнени всички детайли по реализирането на инициативата, подробна информация, включително за условията и реда за кандидатстване, ще бъде публикувана официално на интернет страницата на Министерството на външните работи.