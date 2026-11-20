Сдружение „Достойнство 2023“ и Гражданска инициатива „Родители за достойно майчинство“ организират общонационален граждански протест пред Народното събрание в София под надслов „За достойнство, права и справедливост“, съобщи БНР.

Организаторите заявяват, че са изчерпани възможностите за безкрайни срещи и формални становища и настояват за конкретни решения. Недоволството им е насочено основно към параметрите на проектобюджета за 2027 г. и предлагани законодателни промени, които според тях могат да засегнат най-уязвимите групи.

От „Достойнство 2023“ настояват за реална реформа в системата на ТЕЛК, промени в Закона за здравето и ежегодно индексиране на месечните помощи за деца с трайни увреждания по швейцарското правило.

Според организаторите настоящият модел не гарантира достатъчно сигурност и предвидимост за семействата, които ежедневно се грижат за хора с увреждания.

Гражданската инициатива „Родители за достойно майчинство“ поставя акцент върху доходите на семействата с малки деца.

Сред основните им искания е още с бюджета за 2027 г. обезщетението за майките през втората година от отглеждането на детето да бъде 70% от брутния осигурителен доход.

Те настояват и при връщане на работа майката да продължи да получава 100% от обезщетението, изплащано от НОИ. Друго искане е детските надбавки да бъдат индексирани ежегодно, така че размерът им да отчита промените в доходите и разходите на семействата.

Организаторите настояват и за отпадане на задължението за съхраняване на касови бележки при ползването на новите данъчни облекчения за извънкласни дейности на деца.

Протестиращите заявяват, че исканията им не се ограничават само до бюджета за следващата година.

В дългосрочен план те настояват гражданските организации да участват активно в обсъждането и подготовката на законопроекти, които засягат правата и живота на хората.

Сред поставените цели е и изработването на ясна държавна политика за справяне с демографската криза. Организаторите определят протеста като отворен призив към всички, които се идентифицират с поставените проблеми – родители, семейства, хора с увреждания, лични асистенти, пациентски организации и граждани.

Те подчертават, че настояват не само за повече средства, а за предвидима социална политика, защита на правата и реално участие на засегнатите хора при вземането на решения.