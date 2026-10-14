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Икономика

Германия лобира ЕС за вносни квоти срещу Китай отвъд автомобилния сектор

Германия лобира ЕС за вносни квоти срещу Китай отвъд автомобилния сектор
АП/БТА

Европейските служители търсят начини да противодействат на притока на субсидирани евтини китайски стоки, които оказват натиск върху местните производители

Германия притиска Европейския съюз да разшири вносните квоти за китайски стоки извън хибридните автомобили, насочвайки се към сектори като химическата промишленост, машиностроенето и потенциално фармацевтиката, предават световни агенции.

Берлин планира да настоява пред Европейската комисия за изготвяне на предложения до края на годината, съобщи Bloomberg. Предложените защитни мерки ще позволят на ЕС да ограничава вноса от сектори, които отчитат рязък скок на чуждестранни стоки, предоставяйки на блока по-широк набор от инструменти за защита на местните индустрии.

Лидерите на ЕС ще обсъдят търговските отношения на блока с Китай в Брюксел в четвъртък, докато официалните лица се опитват да се справят с дефицита, който миналата година достигна 1 милиард евро (1,2 милиарда долара) на ден.

Дискусиите следват споразумението, постигнато в Пекин миналата седмица, съгласно което ЕС планира да ограничи вноса на китайски хибридни автомобили до 350 000 годишно, което потенциално ще съкрати доставките с повече от половината спрямо 800 000 единици, които блокът очаква през 2026 г. Договореността трябва да влезе в сила през 2027 г. за срок от четири години, като квотата ще се увеличава с 6% годишно от втората година нататък.

Европейските служители търсят начини да противодействат на притока на субсидирани евтини китайски стоки, които оказват натиск върху местните производители. Разширяването на ограниченията извън автомобилния сектор се очертава като част от тези усилия. Министерството на търговията на Китай описа споразумението като начин за предотвратяване на по-нататъшни търговски търкания и осигуряване на по-стабилна среда за двустранната търговия.

Ръководителят по икономическите въпроси на ЕС Валдис Домбровскис описа планирания лимит за вноса на китайски хибридни превозни средства като първоначална стъпка, аргументирайки се, че търговският дисбаланс се простира далеч отвъд автомобилите.

„Ясно е, че тези икономически и търговски дисбаланси не се ограничават до автомобилния сектор. Трябва да продължим тази работа и в различни други сектори“, заяви Домбровскис в интервю в Банкок във вторник.

Германският канцлер Фридрих Мерц и френският президент Еманюел Макрон настояват лидерите на ЕС да постигнат политическо споразумение, упълномощаващо Европейската комисия да разработи по-строги търговски мерки. Докладът допълва, че се очаква двамата лидери да обсъдят и допълнителна подкрепа за затруднената автомобилна индустрия на блока в кулоарите на срещата на върха.

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