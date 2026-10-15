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Опасна поща: Американски конгресмени и изборни секции получиха пликове със съмнителен прах

Опасна поща: Американски конгресмени и изборни секции получиха пликове със съмнителен прах
АП/БТА

Пратки с непознато прахообразно вещество вече предизвикаха спешна евакуация на административни сгради в най-малко два щата — Луизиана и Оклахома

Американските власти разследват изпращането на писма, съдържащи съмнителни вещества, до офиси на членове на Конгреса и избирателни служби в цялата страна, съобщи АП.

Във връзка със заплахата федералните органи призоваха всички получатели на държавна поща да третират пликовете като потенциално опасни. Сенатът на САЩ е бил официално уведомен за стартиралото разследване чрез специално съобщение от службата на главния квестор на горната камара на Конгреса.

Тези опасни пратки се появяват само три седмици преди изборния ден и повтарят сходен сценарий от 2023 г., когато редица избирателни секции получиха писма, напоени със силния и смъртоносен опиоид фентанил.

Пратки с непознато прахообразно вещество вече предизвикаха спешна евакуация на административни сгради в най-малко два щата — Луизиана и Оклахома. Успоредно с това държавният секретар на щата Охайо потвърди, че пощенските служители са успели навреме да заловят плик с бял прах, адресиран до неговото ведомство, като допълни, че подобни заплахи са били изпратени до изборни експерти и в други региони.

В съвместна позиция Националната асоциация на държавните секретари на щатите и Националната асоциация на ръководителите на щатските избирателни служби остро осъдиха атаките. В официалното изявление се подчертава, че хората, които организират изборите, никога не бива да се страхуват за безопасността си, докато изпълняват своите жизненоважни за демокрацията задължения.

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