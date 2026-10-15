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Икономика

САЩ с нова отсрочка за рафинерията на "Лукойл" в Бургас

САЩ с нова отсрочка за рафинерията на "Лукойл" в Бургас
Снимка: БТА

Тя ще е до април 2027-ма г.

Вашингтон реши да удължи до 24 април 2027 г. срока на специалното разрешение, което позволява извършването на конкретни търговски операции с българските подразделения на руския петролен гигант „Лукойл“. Официалното известие дойде от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC), работеща под шапката на Министерството на финансите на САЩ.

Новата отсрочка е оформена чрез общ лиценз № 130B, който гарантира непрекъснатостта на работата на нефторафинерията в Бургас, търговската мрежа от бензиностанции и филиалите за снабдяване с корабни и авиационни горива у нас. Този документ заменя досегашното изключение, чиято валидност изтичаше този петък.

Паралелно американската администрация спусна и общ лиценз № 128D, уреждащ регулациите за бензиностанциите на концерна извън територията на Русия. Федералните власти обаче изрично напомнят, че тези стъпки не отменят глобалния санкционен режим срещу руската компания – всякакви трансакции с други черни списъци или забранени дейности остават под строга забрана.

Припомняме, че САЩ наложиха икономически санкции върху „Лукойл“ и „Роснефт“ през октомври 2025 г. като инструмент за натиск срещу Кремъл заради войната в Украйна. В отговор руският концерн, който е вторият най-голям производител на петрол в Русия, обяви планове да се раздели със своите международни активи. Оттогава Белият дом периодично подновява временните лицензи, за да подсигури пазарната стабилност, докато текат сложните процедури по смяна на собствеността.

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