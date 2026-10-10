„Лукойл“: България произвежда повече дизел, отколкото потребява

България разполага с достатъчно дизелово гориво за вътрешния пазар, докато рафинерията „Лукойл Нефтохим Бургас“ работи и осигурява необходимите количества. Това се посочва в позиция на дружеството, изпратена до БТА.

От рафинерията съобщават, че месечното производство на дизел е между 240 000 и 260 000 тона, докато потреблението в страната достига до 190 000 тона. Според компанията това позволява да бъдат задоволени вътрешните нужди и излишните количества да се реализират на външните пазари.

От дружеството смятат, че забраната за износ не увеличава наличното гориво за българските потребители, а ограничава производството и оказва натиск върху ефективността на рафинерията.

В позицията се посочва още, че ограниченията върху износа на продукти с висока добавена стойност, сред които дизелът и авиационното гориво, водят до пропуснати икономически ползи, забавят растежа и се отразяват на благосъстоянието на гражданите.

В петък стана известно, че Русия се е съгласила да доставя дизелово гориво за американския и световния пазар с цел ограничаване на високите цени.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Москва ще достави незабавно над 300 000 тона дизел, още 500 000 тона през ноември и допълнително 1 милион тона след това. По думите му бъдещите доставки ще зависят и от състоянието на руските рафинерии.