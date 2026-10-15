Най-важното от света на 15.10.2026-та г.

Вашингтон реши да удължи до 24 април 2027 г. срока на специалното разрешение, което позволява извършването на конкретни търговски операции с българските подразделения на руския петролен гигант „Лукойл“. Официалното известие дойде от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC), работеща под шапката на Министерството на финансите на САЩ.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен иска лидерите на ЕС да разгледат идеята за разработване на стратегически резерви от газ в целия блок на фона на опасенията, че континентът е изправен пред недостиг през зимата. Това споделиха трима дипломати и двама служители на ЕС пред POLITICO. Съществуващите газови хранилища в Европа – които обикновено се запълват в течение на годината от търговски субекти – са на рекордно ниски нива тази година, след като високите летни цени, свързани с войната в Иран, подкопаха пазарните стимули за запасяване, оставяйки блока неподготвен за зимата.

Украйна губи силен партньор в лицето на САЩ. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за британския журналист Пиърс Морган, коментирайки договореностите между Вашингтон и Москва за доставките на дизелово гориво, предаде Укринформ. Зеленски определи ситуацията като тъжна, като уточни, че изразява личната си позиция. Според него Украйна постепенно губи подкрепата на САЩ, но това не е резултат от действията на Киев.

Пожар избухна в петролна рафинерия в руската Рязанска област след мащабна украинска атака с дронове, съобщи губернаторът на региона Павел Малков, цитиран от Ройтерс. „В момента се прави оценка на материалните щети. Спешните служби работят на място“, написа Малков в публикация в Телеграм. По думите му при атаката са нанесени щети и на склад в друг обект, без да бъдат посочени допълнителни подробности.

Администрацията на Тръмп наложи нови санкции, свързани с Иран, насочени срещу 16 физически лица и 10 юридически субекта. Това показва известие, публикувано на уебсайта на Министерството на финансите на САЩ. Тези нови наказателни мерки са част от координираната стратегия на Вашингтон за максимален икономически натиск срещу Техеран на фона на продължаващия конфликт в Близкия изток.

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че екзекуцията на стрелеца от Форт Худ няма да бъде излъчвана на живо, но най-близките семейства на жертвите ще могат да я изгледат лично, съобщава Ройтерс.

Турският външен министър Хакан Фидан заяви, че Анкара е изпратила предложение както до Русия, така и до Украйна, целящо да постави Черно море извън войната, предава Turkey Today. Фидан заяви, че позицията на Турция е, че войната трябва да спре, и тъй като това се е оказало невъзможно, Анкара работи за това поне да предпази Черно море от конфликта. Той посочи, че е обсъдил въпроса с руския външен министър Сергей Лавров и е изслушал гледната точка на Москва.

Броят на жертвите от опустошителното наводнение в Истанбул достигна четирима души, след като трупът на последния загинал бе открит в община Бейкоз, съобщи в. „Миллийет“, цитирано по БТА. Природното бедствие парализира мегаполиса с прелели реки, наводнени метростанции, отнесени автомобили и блокиран градски транспорт. Метеоролозите отчетоха, че валежите са най-силните за последните 84 години – от началото на официалната статистика в Турция. В най-засегнатите райони количеството дъжд достигна 261 литра на квадратен метър, надминавайки досегашния рекорд от около 200 литра.