Вицепремиер на Северна Македония поиска предаването на Ива Михайлова

Вицепремиерът на Северна Македония Александър Николоски отрече да има договорка с България за предаването на Ива Михайлова. Той отхвърли твърденията на опозицията за политическо споразумение със София и коментира случая във връзка с предстоящите президентски избори в България.

"Те смятат, че могат да подобрят позициите си не като повишат своя рейтинг, а като понижат рейтинга на ВМРО-ДПМНЕ, и очевидно работят с определени структури в България", заяви Николоски.

Той определи случилото се като стечение на обстоятелствата и заяви, че според него хората, замесени в случая, са били използвани и впоследствие изоставени. Николоски посочи, че очаква България да спазва международните стандарти за върховенство на закона и да предаде Михайлова.

"Тук става дума за стечение на обстоятелства, за хора, които са използвани и след това изхвърлени. Самият факт, че оттам няма адекватна реакция, говори много. Те са държава членка на ЕС и НАТО и имат развита правова система. Очаквам да спазват международните стандарти в областта на върховенството на закона и да предадат Михайлова", подчерта Николоски.

Вицепремиерът допълни, че според него случаят не е свързан с активисти за човешки права или с идеологически разногласия със Северна Македония, а със семейство, което има проблеми със закона в страната.

"Не става дума за борци за човешки права или за хора, които имат идеологически проблеми с Македония, а очевидно за семейство, което има сериозни проблеми със закона в държавата", заяви той.