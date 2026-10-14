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Защитата на Ива Михайлова се обърна към 6 институции: Екстрадицията ѝ е недопустима

Защитата на Ива Михайлова се обърна към 6 институции: Екстрадицията ѝ е недопустима
Стопкадър

МВР не е предприело действия по установяване на местонахождението на 23-годишната българка, а Софийският градски съд все още не е получил искане за предаването ѝ на Северна Македония

Защитата на Ива Михайлова е подала молба до шест български институции във връзка с искането на властите в Северна Македония за нейната екстрадиция.

Според документа, с който разполага bTV, защитата твърди, че молбата за екстрадиция е недопустима, тъй като Михайлова е български гражданин, а България не предава свои граждани при условията, посочени в искането.

От МВР уточниха, че към момента за 23-годишната жена няма издаден червен бюлетин на Интерпол.

На 13 октомври в 19:38 ч. в Дирекция "Международно оперативно сътрудничество" е получено съобщение от Интерпол - Скопие с искане за международно издирване, арест и екстрадиция на Ива Михайлова. Тя е гражданин както на България, така и на Северна Македония.

Според получената информация Михайлова е подсъдима за нарушаване на правилата за движение, а на 13 октомври съдът в Кочани е издал заповед за ареста ѝ.

Българското МВР обаче не е предприело действия за установяване на местонахождението ѝ на територията на страната.

От вътрешното министерство припомнят и разпоредбата на чл. 25, ал. 4 от Конституцията, според която български гражданин не може да бъде предаден на друга държава за наказателно преследване, освен когато това е предвидено в международен договор, ратифициран и влязъл в сила за България.

Защитата на Михайлова подготвя и частна жалба срещу наложената ѝ мярка за неотклонение в Северна Македония.

Адвокат Емануил Йорданов коментира, че при евентуално искане за екстрадиция решението ще бъде на българския съд, който трябва да разгледа мотивите на властите в Скопие.

По думите му здравословното състояние на Михайлова също би могло да бъде взето предвид.

"Според мен законът дава такава възможност и мисля, че всичко, което утежнява положението на девойката, и то на базата не на нещо друго, а на базата на това, че тя има български произход и го помни, за разлика от някои други", заяви Йорданов.

Той даде и пример с предишен случай, при който румънските власти са поискали предаването на български гражданин, но съдът е отказал. Около година и половина по-късно е постъпило ново искане, което е било прекратено след представянето на предходното съдебно решение.

От Софийския градски съд са уточнили, че до момента при тях не е постъпвало искане за екстрадицията на Ива Михайлова.

 

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