Нови разкрития за пристигането на Ива Михайлова в София: Търсила превоз чрез групи за споделено пътуване

Ива Михайлова, която пристигна в България въпреки наложената ѝ забрана да напуска Кочани, е търсила начин да стигне до София чрез групи за споделено пътуване. Това съобщава северномакедонската медия „Канал 77“, позовавайки се на анонимен източник. Междувременно властите в Северна Македония обявиха 23-годишната жена за международно издирване.

Опитала ли е да намери превоз до България?

Според информацията на „Канал 77“ четири дни преди появата си в София Михайлова се е свързала с участник в група за споделено пътуване, за да попита дали има свободно място в автомобил, пътуващ към българската столица.

Твърди се, че мъжът я е разпознал и е отказал да я вземе. Информацията обаче не е официално потвърдена, а медията не разкрива самоличността на източника си.

Друг северномакедонски информационен източник – „Слободен печат“, съобщава, че на 10 октомври Михайлова е била заснета от охранителни камери в кафене в Кочани.

По данни на изданието ден по-късно българският ѝ адвокат Николай Димитров е пристигнал в града, след което е напуснал Северна Македония с друг мъж в автомобила си. Медията твърди, че Михайлова не е била сред пътниците.

Тези сведения поставят допълнителни въпроси около начина, по който младата жена е достигнала до България.

Международно издирване и нова мярка за неотклонение

След появата на Михайлова в София прокуратурата в Кочани е поискала промяна на наложената ѝ мярка за неотклонение в „задържане под стража“.

Причината е нарушаването на съдебната забрана да напуска пределите на Кочани.

Съдът е уважил искането, а властите в Скопие са предприели действия за обявяването ѝ за международно издирване.

Случаят предизвика и дипломатическо напрежение между България и Северна Македония.

Министерството на външните работи в Скопие е извикало българския посланик Желязко Радуков, за да изрази недоволството си от начина, по който Михайлова е била посрещната в София.

Според северномакедонската страна публичните изявления за евентуални срещи с нея на високо държавно равнище представляват провокация и застрашават усилията за изграждане на доверие между двете държави.

От Скопие определят случилото се и като намеса в правната система на страната, която поставя под въпрос зачитането на съдебните решения.

Неяснота около преминаването на границата

Ива Михайлова се появи в София в понеделник, въпреки че според информацията от Северна Македония е имала забрана да напуска Кочани, а личните ѝ документи са били отнети във връзка с воденото срещу нея съдебно производство.

23-годишната жена беше приета за лечение в столичната болница „Пирогов“ заради травми на гръбначния стълб, получени при тежката трагедия в Кочани.

Пред лечебното заведение тя и адвокатът ѝ Николай Димитров заявиха, че са преминали границата по установения ред, след като са представили документи на граничните служители.

Информацията обаче противоречи на данните, цитирани от северномакедонските власти.

Според тях в граничната информационна система няма регистрирано напускане на страната от страна на Михайлова през октомври. Последното ѝ отчетено пътуване зад граница е било през септември 2025 г., като тя се е завърнала месец по-късно.

Така въпросът как Ива Михайлова е успяла да достигне до България, без това да бъде отразено в официалните регистри на Северна Македония, остава без публично потвърден отговор.