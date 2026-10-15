Проверяват медицинските документи на Ива Михайлова след идването ѝ в България

Медицинските документи на Ива Михайлова, обвиняема по дело за фатален пътен инцидент, са обект на проверка от Държавната санитарно-здравна инспекция в Северна Македония по искане на директора на Университетската клиника по неврология в Скопие, съобщават местни медии.

Повод за проверката е медицински доклад, изготвен от невролога д-р Иван Барбов, в който е препоръчано Михайлова да потърси лечение в България. Документът привлече общественото внимание, след като в системата „Моят преглед“ беше публикувано копие с факсимилето на лекаря.

Какво обяснява неврологът Иван Барбов

В изявления пред македонските медии Барбов посочва, че Михайлова е постъпила в неврологичната клиника в Скопие около месец и половина след пътнотранспортното произшествие, за което е обвинена. Тя е останала в лечебното заведение три дни.

По думите на лекаря при прегледите е установена фрактура на прешлен, която е създавала затруднения в движението. Барбов обяснява, че е препоръчал методи на лечение, които могат да бъдат приложени в България. Като основни причини за тази препоръка той посочва българското гражданство на пациентката и наличието на здравно осигуряване в България.

„Канал 5“ цитира Барбов, според когото към момента на лечението той не е знаел, че срещу Михайлова се води процедура във връзка с пътнотранспортното произшествие. Лекарят уточнява, че е посочил възможности за лечение в България, които биха могли да ѝ помогнат.

В изявление пред „Слободен печат“ неврологът заявява, че дори да е бил запознат със случая, задължението му като лекар е било да окаже медицинска помощ. Той допълва, че след изписването пациентката е продължила да идва на прегледи при него и че препоръките за последващо лечение в България са били свързани с нейното гражданство и здравно осигуряване.

Барбов подчертава, че не е изпращал Михайлова задължително да се лекува в България, а е посочил тази възможност. Според него изборът на място за лечение принадлежи на пациента. Той също така заявява, че прегледите са били заплатени по силата на споразумението между Северна Македония и България.

Проверка на документацията в клиниката

Директорът на неврологичната клиника в Скопие Йован Божиновски потвърждава, че не е било проведено заседание на експертен съвет, който да изготви консултативно становище за лечение в чужбина. По негови думи обяснението на д-р Барбов е било, че се очакват резултатите от ядрено-магнитен резонанс, извършен в частна болница.

Божиновски е поискал Държавната санитарно-здравна инспекция да провери медицинските документи и протоколите, свързани с лечението на Михайлова. Според информация на телевизия „Телма“ пред инспекторите са дали показания както директорът на клиниката, така и лекуващият лекар.

Случаят предизвика и политически реакции. Управляващата партия ВМРО-ДПМНЕ поиска да бъде разследвано дали настоящият и бившият лидер на СДСМ Венко Филипче и Зоран Заев имат отношение към напускането на Михайлова и заминаването ѝ за България. Като аргумент партията посочва, че Барбов е ръководил неврологичната клиника по време на управлението на социалдемократите.

Министърът на здравеопазването на Северна Македония Сашо Клековски заявява, че напускането на страната от Михайлова е станало преди пристигането на български медицински екип в Северна Македония. По думите му проверките от македонски и чуждестранни лекари би трябвало да изяснят дали е имало медицински основания за лечението ѝ в България.

Клековски съобщава още, че планира посещение в София, където възнамерява да разговаря с представители на българското здравно министерство по случая.

Михайлова се лекува в болница „Пирогов“

Ива Михайлова е настанена за лечение в университетската спешна болница „Пирогов“ в София. От лечебното заведение са потвърдили пред „Канал 5“, че тя е хоспитализирана и преминава допълнителни диагностични изследвания и терапия. От болницата не съобщават публично каква диагноза е поставена.

Говорителят на „Пирогов“ Мария Пойразова обяснява, че продължителността на престоя се определя от лекарите според състоянието на пациента и необходимото лечение. Тя уточнява, че Михайлова е приета заради определени здравословни оплаквания.

Михайлова е в България от понеделник. В изявление пред bTV тя посочви, че е решила да напусне Северна Македония заради влошеното си здравословно състояние.

Съдебното дело и заповедта за арест

Ива Михайлова е жителка на Кочани и притежава македонско и българско гражданство. Срещу нея се водят съдебни действия във връзка с фатален пътнотранспортен инцидент. По време на процеса тя твърди, че е подложена на дискриминация заради двойното си гражданство и че не ѝ е било позволено да пътува до България за лечение.

Ден преди съобщенията за проверката на медицинските документи Основният съд в Кочани е постановил задържането ѝ за срок от 30 дни по искане на Основната прокуратура в града. След решението е издадена централна и международна заповед за арест.

Българското Министерство на вътрешните работи съобщава, че не са предприети действия за установяване на местонахождението на Михайлова на територията на България. От ведомството посочват, че тя не може да бъде върната в Северна Македония за наказателно преследване поради конституционните разпоредби, които уреждат екстрадицията на български граждани в други държави.