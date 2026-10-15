Марин Райков за Ива Михайлова: Няма как насилствено да бъде върната в Северна Македония

"Няма как с червена бюлетина да бъде насилствено, едва ли не, откаран български гражданин от България." Това заяви бившият служебен премиер и външен министър Марин Райков пред News.bg по повод искането на Северна Македония за международно издирване, арест и екстрадиция на Ива Михайлова.

Според Райков в действията на властите в Скопие има очевиден политически мотив. Той направи паралел със случая на бившия македонски премиер Никола Груевски, който напусна страната след постановена присъда.

"С други думи, разбира се, че в конкретния случай има един много силен политически мотив, който дори не е нужно да бъде аргументиран, защото е очевиден", заяви той.

Бившият външен министър изрази сериозно притеснение и за отношението към младата българка, която напусна Северна Македония, за да продължи лечението си у нас.

"Става дума за едно младо момиче, което е лишено от правото да получи правосъдие, защото за това става дума, лишено от правото на лечение, защото за това става дума", подчерта Райков.

Той беше категоричен, че българските институции не са участвали в организирането на пътуването на Михайлова и решението за напускане на страната е било лично нейно.

По отношение на дипломатическото напрежение между София и Скопие Райков посочи, че развитието на отношенията зависи до голяма степен от действията на северномакедонските власти.

Бившият премиер коментира и възможността Ива Михайлова да получи охрана в България. Според него всеки български гражданин, който има основателни причини да се чувства застрашен, може да поиска закрила, но решението трябва да бъде взето от компетентните институции.

Припомняме, че на 13 октомври Интерпол - Скопие изпрати искане за международно издирване, арест и екстрадиция на Ива Михайлова. От българското МВР уточниха, че към 14 октомври няма издаден червен бюлетин на Интерпол за младата жена