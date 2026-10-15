Ал Пачино получава престижната награда за цялостно творчество

Ал Пачино ще получи награда за цялостно творчество за кариерните си постижения и хуманитарна дейност през следващата година, обявиха от актьорския синдикат SAG-AFTRA, цитирано по Ройтерс.

Американският актьор, най-известен с ролята си на Майкъл Корлеоне във филмите „Кръстникът“, е 62-рият носител на Наградата за цялостно творчество на SAG-AFTRA. Синдикатът ще му връчи отличието в Лос Анджелис по време на 33-тите награди „Актьор“ (Actor Awards) на 28 февруари 2027 г., като част от церемония, която ще бъде излъчвана на живо по Netflix.

Признанието за Пачино идва след кариера, обхващаща повече от шест десетилетия в киното, телевизията и театъра. Той е известен с множество незабравими образи, сред които реалният полицейски служител Франк Серпико в „Серпико“ от 1973 г., маямският гангстер Тони Монтана в „Белязаният“ от 1983 г. и по-наскоро холивудският агент Марвин Шварц във филма на Куентин Тарантино от 2019 г. „Имало едно време… в Холивуд“.

Наградата се връчва ежегодно на актьор, който олицетворява „най-висшите идеали на актьорската професия“, посочват от синдиката.

„През по-голямата част от живота си се питах и скитах, но винаги съм се чувствал у дома си със сценарий в ръка и сред моите колеги актьори“, казва Пачино в изявление, разпространено от актьорския съюз. „Именно работата и актьорите по пътя ми бяха сред най-големите радости в живота ми. Чест е да бъда признат от SAG-AFTRA в честването на това пътуване“, добавя той.

Пачино печели оскар за най-добър актьор за превъплъщението си в ролята на подполковник Франк Слейд във филма от 1992 г. „Усещане за жена“, а освен това е носител на множество награди „Еми“, „Тони“ и „Златен глобус“.

Пачино също така участва в благотворителния телетон „Америка: Почит към героите“ след атентатите от 11 септември 2001 г., а през 2009 г. получи Хуманитарната награда „Джейн Уайман“ на Фондацията за борба с артрита за своята благотворителна дейност.

Синдикатът SAG-AFTRA представлява приблизително 160 000 актьори, говорители, телевизионни журналисти, танцьори, диджеи, автори на новини, редактори, водещи на програми, кукловоди, звукозаписни артисти, певци, каскадьори, озвучители, инфлуенсъри и други професионалисти в областта на развлекателната индустрия и медиите.