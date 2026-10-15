Принц Хари и Меган с първа съвместна публична поява във Великобритания от 4 години

Принц Хари и съпругата му Меган Маркъл се появиха заедно публично във Великобритания за първи път от четири години. В четвъртък сутринта двамата посетиха Community Recording Studio (CRS) в Нотингам, като пристигнаха усмихнати и в добро настроение.

Малка група хора се събра пред сградата, за да ги приветства. Част от присъстващите носеха цветя и балони, съобщи британската информационна агенция PA Media.

Посещението привлече внимание и заради факта, че са изминали повече от шест години, откакто двойката се оттегли от активните си кралски задължения и напусна Великобритания, за да се установи в САЩ.

През лятото принц Хари и Меган Маркъл изненадващо обявили, че възнамеряват да напуснат Калифорния и да се установят отново във Великобритания с двете си деца - 7-годишния принц Арчи и 5-годишната принцеса Лилибет. Семейството пристигнало на Острова през август, малко преди началото на учебната година.

Връщането им във Великобритания обаче не променя статута им в кралското семейство. Хари и Меган продължават да живеят като частни граждани и нямат официална представителна роля от името на крал Чарлз III.

Принц Хари и Меган Маркъл се отказаха от задълженията си като старши членове на британското кралско семейство през 2020 г., след което се преместиха да живеят в САЩ. Сред причините, които посочиха за решението си, бяха натискът от таблоидите, тормозът в интернет, расизмът и проблемите в отношенията им с някои членове на кралската фамилия.

Преди настоящото посещение двамата за последно се появиха заедно на публично събитие във Великобритания през септември 2022 г. Тогава присъстваха на погребението на кралица Елизабет II, бабата на Хари. След преместването си в САЩ принцът неколкократно се върна в родината си, включително за погребението на кралицата и за коронацията на баща си Чарлз III през май 2023 г.

Сегашната им съвместна поява отново привлече вниманието към отношенията им с Великобритания. Тя обаче не променя статута на Хари и Меган в кралското семейство.