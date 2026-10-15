На живо: Левски се оттегля с гол преднина на полувремето

Левски гостува на нидерландския НЕК Ниймеген във втория кръг от основната фаза на Лига Европа. Двубоят ще се проведе тази вечер от 22:00 часа българско време на стадион "Гофертстадион", а главен съдия на срещата ще бъде азербайджанецът Алияр Агаев.

"Сините", водени от Хулио Веласкес, ще се опитат да спечелят първите си точки в надпреварата, след като в откриващия кръг допуснаха минимално поражение с 0:1 от австрийския Залцбург на Националния стадион "Васил Левски". НЕК също започна участието си със загуба, което прави срещата важна и за двата отбора.

Още в първите секунди на срещата Левски атакува, но не се стигна до нещо по-опасно.

Грешка в защитата на гостите донесе първата по-добра възможно за НЕК, но защитниците поправиха неточността.

В следващите минути домакините продължиха да натискат. Стигна се и до точен удар, който Вуцов успя да улови. Стигна се и до още една възможност за нидерландците, но защитниците на Левски отново се справиха.

До 10-тата минута Левски имаше доста затруднения при изнасянето на топката и организирането на атаки.

След центриране към играч на Ниймеген той успя да стреля, но Вуцов се намеси блестящо и запази мрежата суха.

Сержиньо успя да се измъкне от защитата и да подаде към Бала, който се разписа след повторен изстрел, но ВАР се намеси и отмени попадението.

В следващите минути НЕК натисна Левски дълбоко в собствената му половина.

След грубо нарушение Лебретон от състава на домакините получи жълт картон.

Последва натиск от Левски. Стигна се и до изстрели на Кусо и Майкон, но не и до попадение.

Рейналдо успя да се отскубне от защитата на домакините и да стигне до стрелкова позиция, но изстрелът му беше изключително неточен. Минута по-късно още една възможност се откри пред бразилеца, но защитата на НЕК се справи.

Темпото на играта се окроти след 30-тата минута на срещата. Левски контролираше топката, но без да създава опасности пред вратата.

Рейналдо успя отново да се отскубне от защитата, но този път остана сам срещу вратаря на домакините и този път се разписа.

След попадението темпото на игра отново се повиши и двата отбора си разменяха атаки. Играта постепенно се пренесе предимно в центъра на терена.

Преди края на първата част гостите извършиха няколко нарушения.

След 2 минути добавено време първата част приключи.

Второто полувреме започна с удар към вратата на Левски, който обаче не беше точен.

Стигна се до съприкосновение между футболисти на двата отбора в наказателното на Левски, но беше отсъден фал в атака. Последва още една опасност пред вратата на Вуцов, но ударът на Керс беше неточен.

Кусо спечели много пространство и стреля към вратата на Кретас, но ударът не беше в очертанията.

Топката попадна в наказателното поле на Левски и бе отправен слаб изстрел, който Вуцов изчисти. Последва още един удар, който вратарят спаси, а след трети залп се стигна до корнер за домакините.

Натискът на Ниймеген продължи да нараства, а Левски трудно излизаше от своята половина. Стигна се до удар на Тадич, но Вуцов отново се намеси.

Първите смени в срещата бяха дело на Веласкес. Кусо и Мубарик напуснаха терена, за да се появят Око-Флекс и Гашпер Търдин.

НЕК Неймеген - Левски 0:1

НЕК Ниймеген: 1. Гонсало Кретас - 73. Габриел Брас, 4. Пер Шурс, 24. Деверон Фонвил - 34. Кевин Керс, 6. Дарко Неяшмич, 20. Ное Лебретон, 99. Клемент Бишоф - 9. Тярон Чери (К), 10. Душан Тадич - 30. Браян Линсен

Резерви: 12. Николас Полстер, 38. Йоеп Генесте - 11. Уилум Тор Уилумсон, 14. Кай Сиерхаус, 18. Денис Гайгер, 22. Ахметджан Каплан, 35. Джамиро Монтейро, 42. Ясин Мосли, 66. Алмугера Кабар

Треньор: Дик Шрьодер

Левски: 92. Светослав Вуцов - 21. Алдаир, 50. Кристиан Димитров (К), 4. Кристиан Макун, 3. Майкон - 8. Марко Груич, 19. Мехди Мубарик - 27. Давид Кусо, 35. Сержиньо, 17. Евертон Бала - 7. Рейналдо

Резерви: 1. Огнян Владимиров, 78. Мартин Луков - 2. Хевертон, 9. Хуан Переа, 11. Армстронг Око-Флекс, 18. Гашпер Търдин, 20. Алекс Сентейес, 22. Мазир Сула, 31. Никола Серафимов

Треньор: Хулио Веласкес