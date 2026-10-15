80-годишен мъж почина след откриването му с тежки наранявания в асансьор на метрото в София

80-годишен мъж е починал в болница "Св. Анна", след като е бил открит в безпомощно състояние с множество наранявания в асансьор на метростанция "Жолио Кюри". По информация на БНТ мъжът е бил в кома, когато е открит.

Сигналът до Спешна помощ е подаден около 13:30 ч., след което медицински екип е транспортирал пострадалия до болницата.

По неофициална информация разследващите проверяват версията за нанесен побой. От "Метрополитен" определят случилото се като тежко криминално престъпление. Районът около асансьора е отцепен, а на място се извършват следствени действия.

От Софийската градска прокуратура са потвърдили, че по случая се води разследване. Материалите ще бъдат докладвани на държавното обвинение утре.

В рамките на около три часа в столичното метро е станал и втори инцидент. Около 16 ч. мъж е скочил на релсите на метростанция "Александър Малинов" в квартал "Младост", което е довело до временно забавяне на движението по линия 1.

Мъжът е бил изведен от релсовия път с помощта на служители на "Метрополитен" и полицията. Той е оцелял, но към момента няма конкретна информация за здравословното му състояние.