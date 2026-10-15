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Хакан Фидан: Имаме план за изваждането на Черно море от войната

Хакан Фидан: Имаме план за изваждането на Черно море от войната
АП/БТА

Според турския външен министър Анкара е запознала Москва и Киев с него

Турският външен министър Хакан Фидан заяви, че Анкара е изпратила предложение както до Русия, така и до Украйна, целящо да постави Черно море извън войната, предава Turkey Today.

Фидан заяви, че позицията на Турция е, че войната трябва да спре, и тъй като това се е оказало невъзможно, Анкара работи за това поне да предпази Черно море от конфликта.

Той посочи, че е обсъдил въпроса с руския външен министър Сергей Лавров и е изслушал гледната точка на Москва.

Атаките срещу най-малко четири кораба край България и Румъния тази седмица застрашават износа на зърно за Африка и други региони в момент, когато Ормузкият проток е затворен, а протокът Баб ел-Мандеб е изправен пред прекъсвания.

Топ дипломатът на Турция заяви, че страната е предала своето предложение както на Киев, так и на Москва, изслушала е техните позиции по него и работи върху това как проблемът може да бъде решен по-конструктивно.

Той подчерта, че безопасността на корабоплаването в Черно море е от критично значение и че ситуацията засяга пряко световните хранителни пазари, поставяйки под риск търговията с пшеница за африканските страни и тласкайки нагоре цените на храните и енергията.

При затворен Ормузки проток и периодични ограничения в Баб ел-Мандеб, смущенията в Черно море правят ситуацията още по-трудна за световната икономика и по-специално за развиващите се страни, каза Фидан.

Постоянният представител на Турция в НАТО Басат Йозтюрк наскоро заяви, че Анкара работи и с двете страни по временно, частично прекратяване на огъня, за да се спрат атаките срещу кораби, превозващи граждански товари.

„Кораби биват вземани на прицел и от двете страни, което е погрешно. Работим и с двете страни за постигане на временно, частично прекратяване на огъня, за да гарантираме, че търговските кораби, превозващи граждански стоки, няма да бъдат атакувани“, каза Йозтюрк по време на панел на Срещата на върха на бизнеса Турция-ЕС в Брюксел.

„Спомнете си за Черноморската зърнена инициатива, сключена с посредничеството на Турция. Тя проработи добре и предотврати продоволствена криза в света. Можем да го направим отново“, добави той.

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