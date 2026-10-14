Турция води "интензивни" преговори за първите 6 F-35

Турция води интензивни преговори със Съединените щати за първите шест изтребителя F-35, за които е платила, и очаква резултат, заяви заместник-министърът на отбраната Алпаслан Каваклиоглу, добавяйки, че се надява американските санкции срещу Анкара по CAATSA да бъдат отменени "много скоро", предаде Türkiye Today.

"F-35 също са в нашия дневен ред", каза Каваклиоглу пред вашингтонския кореспондент на CNN Turk Юнус Паксой.

"Вярвам, че и там ще постигнем резултат. Имаме интензивни контакти, особено по отношение на първите шест самолета", добави той.

Шестте F-35 се държат в Съединените щати, откакто Вашингтон извади Турция от програмата през 2019 г. заради закупуването на руската система за противовъздушна отбрана С-400, а освобождаването им би отбелязало значително затопляне на турско-американските отбранителни връзки.

Каваклиоглу заяви, че министърът на отбраната Яшар Гюлер също е обсъдил въпроса с американски колеги. "Абсолютно. F-35 също са в нашия дневен ред", отговори той, когато го попитаха дали самолетите са свързани със спора около CAATSA.

Първите шест самолета, на които са присвоени номера на опашката, са били запазени в Съединените щати за обучение на турски пилоти. Първият самолет за Турция е доставен през 2018 г., а турските пилоти са летели с два доставени самолета. Турция се е присъединила към програмата през 2002 г., планирала е да закупи общо 100 самолета и е платила 1,4 милиарда долара.

Шестте F-35 остават запечатани в американски обект за антикорозионна поддръжка, като проблемът със С-400 е основната пречка за завръщането им.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви миналата седмица, че Тръмп иска изтребителите да бъдат доставени, но въпросът се върти около С-400.

"Има някои нерешени въпроси от миналото, като например CAATSA. Работи се интензивно по тях. Те се обсъждат взаимно. Има напредък", каза Каваклиоглу, добавяйки: "Вярвам, че ще разрешим съществуващите си проблеми за кратко време."

"В момента разговорите между нашия президент и Тръмп, техните отношения, са на отлично ниво. Всъщност ние черпим мотивация от това", каза той.

"Разговорите напредват много позитивно, но има някои действия, които двете страни ще предприемат. Работата по тях се извършва взаимно, непрекъснато. И се надявам, очаквам, че ще приключи много скоро", добави турският представител.

Паксой каза, че Тръмп му е казал около 10 дни по-рано, когато го попитали за CAATSA, че "винаги ще прави Ердоган щастлив".

Каваклиоглу, който е във Вашингтон за изложение в областта на отбраната, заяви, че се е срещнал с американски отбранителни компании, представители на Пентагона и лица, вземащи решения.

"Разговорите се проведоха в по-позитивна атмосфера, отколкото очаквах. В момента има добри отношения. Те се развиват. Имаме изненадващо добри отношения", каза той.

"Откакто се присъединихме към НАТО през 1952 г., Турция и Съединените щати имат отлично сътрудничество и солидарност както в политическата, така и във военната област. Но понякога преживявахме кризи и прекъсвания. Въпреки това, през този скорошен период има отношения, които можем да наречем отлични", каза той.

"Състоянието, което Турция е постигнала в отбранителната промишленост, развитието, е много впечатляващо. Те също го приемат. Дори са изумени в много области", каза Каваклиоглу, добавяйки, че страните са обсъдили съвместно производство и съвместни инвестиции, включително за съюзници.

"Всяка среща, която искаме, както за тях, така и за нас, може лесно да бъде получена. Всеки въпрос може да бъде повдигнат, обсъден и предаден на нашите колеги", каза той.

"Най-важното тук е да се срещнем и да постигнем напредък. Това правим в момента", каза той, докато Анкара продължава да настоява за платените си F-35.