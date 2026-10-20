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Катастрофа на "Симеоновско шосе": Моторист е откаран в болница

Катастрофа на "Симеоновско шосе": Моторист е откаран в болница
БТА

Движението в района е затруднено и се регулира от полицията. Все още няма подробности за обстоятелствата около инцидента

Моторист е транспортиран в болница след катастрофа на столичния булевард "Симеоновско шосе". Това съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР), цитирани от БТА.

Движението в района е затруднено, като на място полицейски служители регулират трафика.

Към момента няма информация за състоянието на моториста, както и за обстоятелствата, при които е настъпил пътният инцидент.

От СДВР все още не са предоставили допълнителни подробности по случая.

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