Катастрофа на "Симеоновско шосе": Моторист е откаран в болница

Моторист е транспортиран в болница след катастрофа на столичния булевард "Симеоновско шосе". Това съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР), цитирани от БТА.

Движението в района е затруднено, като на място полицейски служители регулират трафика.

Към момента няма информация за състоянието на моториста, както и за обстоятелствата, при които е настъпил пътният инцидент.

От СДВР все още не са предоставили допълнителни подробности по случая.