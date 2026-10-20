Катастрофа на "Симеоновско шосе": Моторист е откаран в болница
Движението в района е затруднено и се регулира от полицията. Все още няма подробности за обстоятелствата около инцидента
Моторист е транспортиран в болница след катастрофа на столичния булевард "Симеоновско шосе". Това съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР), цитирани от БТА.
Движението в района е затруднено, като на място полицейски служители регулират трафика.
Към момента няма информация за състоянието на моториста, както и за обстоятелствата, при които е настъпил пътният инцидент.
От СДВР все още не са предоставили допълнителни подробности по случая.