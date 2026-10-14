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Повдигнаха обвинения на млад мъж за кражба на мотор и гонка с полицията в центъра на София

Повдигнаха обвинения на млад мъж за кражба на мотор и гонка с полицията в центъра на София
БТА

Заподозреният е задържан за срок до 72 часа

Повдигнаха обвинения на 21-годишен мъж, откраднал мотор и въвлякъл полицейски служители в гонка. 

Между 20:30 часа на 12 октомври и 01:00 часа на 13 октомври обвиняемият откраднал мотоциклет, паркиран на ул. „Хан Аспарух“ в София, посочват от пресцентъра на държавното обвинение.

Около 17:55 часа във вторник, на бул. „Ген. Гурко“, заподозреният не изпълнил полицейско разпореждане да спре мотора. Той продължил да шофира, като последвала гонка. Той е бил задържан впоследствие, предава БТВ.

Заподозреният е задържан за срок до 72 часа.

По случая тече досъдебно производство за престъпления, за които се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

Предстои прокуратурата да внесе в Софийския районен съд искане за мярка „задържане под стража“.

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