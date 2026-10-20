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Радев за протеста тази вечер: Искат да върнат на власт Борисов и Пеевски

Радев за протеста тази вечер: Искат да върнат на власт Борисов и Пеевски
БТА

Премиерът обвини организаторите на протеста в опит за политическо сближаване с ГЕРБ и ДПС

"Да изперат Борисов и Пеевски, да се върнат заедно с тях на власт, защото сами не могат, да ни натикат във войната и санкциите, които ще ни довършат." Така министър-председателят Румен Радев коментира целите на организаторите на протеста.

Според него намеренията им стават все по-ясни, като той ги обвини в опит да върнат на власт политическите фигури, срещу които преди това са се противопоставяли.

Премиерът коментира и задълбочаващата се енергийна криза, като увери, че правителството разполага с план за подпомагане на засегнатите сектори.

"Имаме разработен ясен план. Министерството на енергетиката, заедно с бизнеса, ще доуточни по какъв начин най-целесъобразно и най-ефективно държавата може да помогне", заяви Радев.

Той подчерта, че проблемът далеч не засяга единствено България, а се наблюдава в цяла Европа.

Като една от причините за икономическите затруднения премиерът посочи отказа от евтини енергийни ресурси. По думите му все повече държави започват да осъзнават необходимостта от прекратяване на войната в Украйна, която според него допринася за задълбочаването на кризата.

Радев изрази очакване международният натиск за дипломатическо решение на конфликта да се засили, тъй като икономическите последствия вече се усещат в глобален мащаб.

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