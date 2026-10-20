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Радев ще даде старт на изграждането на батериен парк за съхранение на енергия в Твърдица

Радев ще даде старт на изграждането на батериен парк за съхранение на енергия в Твърдица
БТА

Премиерът ще участва в церемонията за първа копка заедно с министрите на енергетиката и иновациите

Министър-председателят Румен Радев ще участва днес в церемонията за първа копка на батериен парк за съхранение на електрическа енергия в Твърдица, съобщиха от правителствената пресслужба. Събитието ще започне в 13:00 часа в индустриалната зона на града.

В церемонията ще участват и министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев и министърът на енергетиката Ива Петрова.

България вече е сред водещите страни в Европа по капацитет за съхранение на енергия чрез батерии, отчита Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Според ЕБВР ресурс от близо 1 млрд. евро по Плана за възстановяване и устойчивост е допринесъл за привличането на многократно по-голям частен капитал. Това е ускорило изграждането на мощности за производство на възобновяема енергия и системи за съхранение на електроенергия в България в безпрецедентен мащаб.

Очаква се по време на церемонията да бъдат представени повече подробности за проекта и неговото изпълнение.

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