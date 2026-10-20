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Chanel, Tiffany и Dior прибраха стоката от витрините в Милано заради протестите

Chanel, Tiffany и Dior прибраха стоката от витрините в Милано заради протестите
БТА

Италия изпраща 500 военни в Милано след масови безредици и грабежи

Италианското правителство планира да разположи 500 военнослужещи в Милано след два дни на ожесточени сблъсъци между протестиращи и полицията, грабежи и вандалски прояви. Мярката беше обявена от вицепремиера Матео Салвини на фона на нарастващото обществено напрежение заради високите разходи за живот и недоволството от обществените услуги.

Очаква се изпращането на военните да бъде част от пакет от мерки за сигурност, който италианското правителство трябва да обсъди и одобри във вторник, съобщава The Guardian.

„От думи към действия: още 500 военнослужещи за защита на Милано“, написа Салвини в социалните мрежи.

Луксозни магазини затвориха от страх от нови нападения

Безредиците предизвикаха сериозни притеснения сред търговците във финансовата столица на Италия.

Магазини в централната част на Милано затвориха по-рано, а част от тях покриха витрините си с дървени плоскости и картон, за да се предпазят от евентуални нови нападения.

По известната търговска улица „Виа Монтенаполеоне“, където се намират бутици на Chanel, Tiffany и Dior, търговците прибраха изложените стоки като предпазна мярка.

По време на безредиците бяха разграбени обекти на Decathlon, Arc’teryx и Vodafone. Магазини на Levi’s и Under Armour също предприеха допълнителни мерки за сигурност.

Стотици задържани след сблъсъците

Напрежението избухна през уикенда, след като първоначално мирна демонстрация срещу поскъпването на живота и влошаването на обществените услуги прерасна в насилие.

Групи маскирани участници, сред които според информацията има много непълнолетни, започнаха да хвърлят камъни и павета по полицията, да подпалват контейнери и импровизирани барикади и да разбиват магазини.

По данни на италианската полиция в неделя в Милано са били задържани за проверки 271 младежи.

Впоследствие властите съобщиха за 32 арестувани, сред които 23 непълнолетни и 13 чуждестранни граждани. Други 28 души са докладвани на съдебните власти.

Сблъсъци имаше и в други градове в Северна Италия, включително Торино, Болоня, Бреша и Бергамо. В Торино са арестувани 28 протестиращи.

Мелони обеща твърди мерки срещу насилието

Италианският премиер Джорджа Мелони осъди нападенията и свика среща с министри и представители на службите за сигурност.

Правителството обсъжда затягане на мерките срещу младежките банди и възможността за удължаване на превантивното задържане на непълнолетни, съобщава „Кориере дела сера“.

Сред разглежданите варианти е и ускорено въвеждане на част от мерките, предвидени в законопроект за сигурността, който вече се обсъжда в парламента.

Външният министър и вицепремиер Антонио Таяни заяви, че властите ще реагират решително на насилието, включително чрез действия срещу престъпленията, извършвани от непълнолетни.

Вълна от протести обхвана Европа

Събитията в Милано са част от по-широка вълна на обществено недоволство в редица европейски държави.

Във Франция стотици хиляди хора излязоха на протести срещу растящите разходи за живот и проблемите в образованието и обществените услуги. Част от демонстрациите прераснаха в сблъсъци с полицията.

Сред основните причини за недоволството са недостигът на учители, състоянието на училищната инфраструктура, ниските доходи и високите цени на горивата.

В Испания и Португалия протестите са насочени основно срещу жилищната криза и поскъпването на наемите.

В Лисабон стотици демонстранти поискаха мерки за по-достъпни жилища, след като според официалните данни цените на имотите в страната са се увеличили повече от два пъти между 2015 и 2024 г.

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