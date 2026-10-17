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Откраднаха 30 000 бутилки вино за 5 млн. евро от винарна в Италия

Откраднаха 30 000 бутилки вино за 5 млн. евро от винарна в Италия
Снимка: Pixabay

Поне седем маскирани крадци са проникнали в избата на Marchesi Antinori в Тоскана и са избягали с два камиона скъпо вино

Италианската винарска компания Marchesi Antinori е станала жертва на кражба на около 30 000 бутилки вино на обща стойност приблизително 5 млн. евро. Случаят се определя като най-голямата кражба на вино в историята на италианските винарни.

Според първоначалната реконструкция на събитията банда от най-малко седем маскирани души е проникнала в логистичния център на компанията в Кортона, провинция Арецо, деактивирала е алармите и камерите за наблюдение и е натоварила бутилките на два камиона. За преместването на товара извършителите са използвали мотокарите на самата фирма.

Обирът е извършен в първите дни на октомври, докато винарната е подготвяла голяма пратка за чуждестранни купувачи. Кражбата е установена едва в понеделник сутринта, когато служителите се върнали на работа.

Сред откраднатите вина са някои от най-търсените от колекционери и ценители етикети, включително "Solaia", "Guado al Tasso" и "Tignanello". Последното е известно като едно от първите червени вина в Тоскана, произведени без добавяне на бяло грозде.

Всички откраднати бутилки са от реколта 2023 г., а цената им варира между 120 и 500 евро за брой. В товара са включени и 3000 бутилки "Бароло Джинестра", част от които в магнум формат.

Италианските власти проверяват версията, че обирът е бил предварително организиран по поръчка. Разследващите следят каналите на международния пазар, тъй като бутилки с подобна стойност трудно могат да бъдат продадени на значително по-ниски цени, без това да предизвика подозрения.

Главният изпълнителен директор на Marchesi Antinori Ренцо Котарела заяви пред италианските медии, че компанията разполага със система за проследяване, чрез която откраднатите бутилки могат да бъдат разпознати.

"Всяка от бутилките от висок клас има етикетче, което може да се сканира със смартфон и препраща към нашия сайт, където може да се провери дали бутилката е автентична. В случая с бутилките "Guado al Tasso" става дума за лентичка в черно и сребристо. Това не е QR код, а по-сложна система. По този начин дори този, който би закупил откраднатите бутилки, може да провери тяхната автентичност, но в същото време трябва да е наясно, че може да бъде обвинен в притежание на крадена стока", казва Ренцо Котарела.

Котарела изрази увереност, че разследващите ще успеят да открият откраднатото вино. От компанията обаче посочват, че вероятно няма да получат застрахователно обезщетение, тъй като полиците им не покриват кражба от подобен мащаб.

Случаят в Кортона е поредният от серията кражби на скъпи вина в Италия. Само няколко седмици по-рано винарна в северния регион Пиемонт е загубила 3000 бутилки, което е приблизително една десета от количеството, откраднато от Marchesi Antinori. За средно голям производител подобна загуба също представлява сериозен удар.

Според анализи в италианските медии мащабните кражби на вино обикновено се планират внимателно и вероятно се извършват от хора с добри познания за продукта и пазара. Като възможни крайни купувачи се посочват колекционери, барове и ресторанти.

Разследването трябва да установи как е организиран обирът, къде е откарано виното и дали зад кражбата стои мрежа за незаконна препродажба на колекционерски бутилки.

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