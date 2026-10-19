Столичен квартал остава без вода на 20 октомври

Част от столичния квартал „Военна рампа“ ще остане без вода утре, 20 октомври, съобщават от „Софийска вода“.

Причината са строително-монтажни дейности по ул. „Проф. Иван Георгов“.

Водата ще бъде спряна от 09:00 до 21:00 ч. за живеещите и работещите в района на бул. „Илиянци“ – от № 41 до ул. „Локомотив“.

Ако ремонтните дейности продължат повече от 12 часа, ще бъде осигурена водоноска на бул. „Илиянци“ пред № 62.

От дружеството уточняват, че ремонтът има за цел да подобри управлението на водопроводната мрежа и да ограничи риска от бъдещи аварии и прекъсвания на водоснабдяването.

Засегнатите граждани могат да получат допълнителна информация на безплатния телефон 0800 121 21, както и чрез Виртуалния информационен център на „Софийска вода“.