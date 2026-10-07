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Части от "Дианабад" и "Изток" остават без топла вода заради ремонти

Части от "Дианабад" и "Изток" остават без топла вода заради ремонти
Pixabay

"Топлофикация София" ще подменя участъци от мрежата, а прекъсването ще засегне конкретни блокове и адреси от края на октомври до началото на ноември

"Топлофикация София" ще спре временно топлоподаването в части от кварталите "Дианабад" и "Изток" заради ремонт на топлопреносната мрежа.

От дружеството посочват, че в засегнатите участъци се отчита висока аварийност и значителни загуби по мрежата, което налага подмяната на отделни участъци преди отоплителния сезон.

В "Дианабад" без топлоподаване от 26 октомври до 9 ноември ще останат блокове 6, 7, 8 и 22А.

В "Изток" прекъсването ще бъде от 22 октомври до 5 ноември и ще засегне сградите на ул. "Димчо Дебелянов" №1, 1А, 2, 4, 6, 8 и 8А, както и ул. "Райко Алексиев" №22 и №26.

От "Топлофикация София" уточняват, че ремонтите няма да обхванат целите квартали, а само посочените сгради. При техническа възможност топлоподаването може да бъде възстановено и преди предварително обявените срокове.

За периода на прекъсването на клиентите няма да бъде начислявана топлинна енергия за битово горещо водоснабдяване.

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