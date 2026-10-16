Редица места в Западна България ще останат без ток днес

Прекъсване на тока на редица места в Западна България е предвидено за днес.

Причината са планирани дейности по мрежата на Електроразпределителното дружество.

Те засягат всички 10 области, които компанията обслужва, но прекъсванията са само в отделни райони от населените места и са предвидени между 08.00 ч. и 16.00 ч.

На сайта на електроразпределителното дружество е посочена информация за конкретните адреси.