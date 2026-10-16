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Живот в обор - 91-годишна жена и синът ѝ живеят в нечовешки условия вече три години

Живот в обор - 91-годишна жена и синът ѝ живеят в нечовешки условия вече три години
Стоп кадър/БТВ

Възрастната жена разчита на малка печка на дърва и на топлината на няколко котки

91-годишна жена в хисарското село Красново живее трета година в обор при ужасяващи условия след пожар, съобщава БТВ.

Трудноподвижната Димитрия Цонова остава без дом заедно с 68-годишния си син Ненко Цонов, след като къщата им изгаря.

Трета зима баба Митра, както я наричат в село Красново, посреща в конския обор.

„Обор. Конят беше едно време тука. 2 години и 3 месеца правим вече. Като почна оттук, всичко изгоря“, казва Ненко Цонов, син на Димитрия, пред БТВ.

Възрастната жена разчита на малка печка на дърва и на топлината на няколко котки.

„Как живея?! Два пъти падам. Един път, три пъти с котлона“, казва Димитрия Цонова.

В обора има и локва. По думите на сина ѝ водата тече от покрива.

„Тука тече водата отгоре. Като вали, се стича и излиза навън“, казва Ненко Цонов.

„Като вали, аз с един найлон се наметна и лежа тука. И той ме наметва. И аз си лягам. Капе. Моето легло беше тук. Аз го изместих от две седмици. Снощи, като валя дъждът, валя ме. Аз се завих с найлона“, споделя Димитрия Цонова.

Ненко Цонов е бивш машинист и металург. Той посреща зимата във фургон без отопление.

„Кофраж, юрган, две одеяла Фургон, без отопление. Племенникът проби това и чакаме енергото да дойдат да вържат тока“.

Фургонът е подарък от добри хора. Митра и синът ѝ мечтаят да съберат пари за печка, мивка и вътрешна стена – всеки от тях да има своя стая във фургона.

Съдовете мият под открито небе.

„Тука мием съдове, вода. Зимата я увивам, да не замръзне. И я пускам леко така, да си тече“, казва Ненко Цонов.

Въпреки недоимъка Димитрия се грижи за няколко котки. 

„Цяла нощ ми спи на главата. Много добро котенце. Цяла нощ, ето го. Толкова ме обича. И след мен върви, и след него върви“.

Двамата мечтаят да имат истински дом.

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