Европейската космическа агенция показа нови изображения на Марс, разкриващи следи от древна лава и ветрова ерозия

Нови изображения на повърхността на Марс разкриват как древни потоци лава, силни ветрове и удари от космически тела са оформили пейзажа на Червената планета в продължение на милиарди години. Кадрите са заснети от стереокамерата с висока разделителна способност HRSC на борда на космическия апарат „Марс Експрес“ на Европейската космическа агенция (ЕКА), съобщава агенцията.

Изображенията, публикувани на 14 октомври, показват района Амазонис Менса (Amazonis Mensa) — обширно възвишение с плосък връх, което се издига на около три километра над околните равнини. Част от релефа е с дължина над 400 километра.

Една от най-забележителните особености в района са продълговатите тесни хребети, известни като ярданги. Те се образуват при продължително въздействие на вятъра, който пренася пясъчни частици, постепенно износващи повърхността на скалите.

Около Амазонис Менса се виждат групи от такива хребети, ориентирани в различни посоки. Според учените това се дължи на влиянието на самото възвишение върху въздушните потоци, които се отклоняват и променят посоката си в зависимост от релефа.

Изображенията показват и следи от древна вулканична активност. Преди около три милиарда години потоци лава са покрили части от повърхността, изгладили са терена и са запълнили някои по-стари ударни кратери. На места от тях са останали видими само части от първоначалните очертания на кратерите.

В района се различават и долини, включително една с дължина около 50 километра, както и по-тесен канал. Наблюденията показват как древните лавови потоци са променили вече съществуващи форми на релефа, като са покрили части от тях или са ги запълнили.

Макар атмосферата на Марс да е значително по-разредена от земната, ветровете продължават да играят важна роля за оформянето на повърхността му. Следите от ерозия дават възможност на учените да изследват взаимодействието между атмосферата, скалите и геоложките процеси на планетата.

Камерата HRSC заснема повърхността на Марс в цвят и в три измерения, което позволява на изследователите да създават подробни модели на релефа. Новите изображения са получени на 14 юни 2026 г. по време на 28 328-ата орбита на „Марс Експрес“, при пространствена разделителна способност около 24 метра на пиксел.

Космическият апарат е изстрелян през 2003 г. и повече от две десетилетия изследва Марс, предоставяйки данни за неговата геоложка история, атмосфера и повърхност.

Изображенията са резултат от съвместната работа на Европейската космическа агенция, Германския аерокосмически център и Свободния университет в Берлин.