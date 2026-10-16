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Гръцката опозиция и синдикати искат още по-ниски цени на горивата

Гръцката опозиция и синдикати искат още по-ниски цени на горивата
Снимка: БТА

С 40 цента за литър се намалява цената на нафтата за отопление и вече се продава по 1.55 евро

Гръцката опозиция и синдикатите изразиха недоволство от правителствените мерки за намаляване на цените на горивата.

Половината гърци нямат възможност да заплатят за отопление през зимния сезон заявиха от опозицията и от синдикатите, информира БНР.

Правителството въведе допълнителни мерки по намаляване на цените на горивата.

С 40 цента за литър се намалява цената на нафтата за отопление и вече се продава по 1.55 евро. Цената обаче е много висока в сравнение със същия период на миналата година, когато беше 1.12 евро.

Социалистите от ПАСОК коментираха, че гърците нямат финансова възможност да се отопляват при тази цена. Отпуска се и субсидия от 20 цента на автомобилния дизел. За безоловния бензин субсидията е 10 цента.

Депутати от опозицията изчислиха, че при зареждане на 50 литра гориво потребителят ще плати 5 евро по-евтино за бензин и 10 евро по-евтино за нафта.

Това е подигравка за всички гърци”, казаха депутати от комунистическата партия. От партията Сириза настояват за пълно премахване на акцизите върху горивата и за контролиран таван на цените на хранителните стоки.

Продължават и протестите на студентите на палатков лагер пред парламента. Те настояват за помощи за квартира, стипендии за всички студенти и безплатна храна.

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