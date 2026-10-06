Гръцкият министър на културата: С България лекуваме раните от миналото

Споразумението между Гърция и България за връщането на 48 реликви и предаването на тленните останки на цар Самуил е само първият етап от по-широк процес, заяви гръцкият министър на културата Лина Мендони в интервю за ERTnews Radio.

По думите ѝ между двете страни продължават преговорите, като всяка от тях има своите позиции. Мендони определи постигнатото споразумение като важна стъпка, която според нея допринася за постепенното преодоляване на историческите противоречия между двете съседни държави.

Гръцкият министър припомни, че след Балканските войни и по време на Втората световна война от манастири и митрополии в Македония са били изземвани и изнасяни църковни съкровища и реликви. Според нея разговорите за връщането им са започнали още след Първата световна война.

Мендони посочи, че в продължение на 51 години гръцката страна е настоявала за връщането на реликвите, докато българската страна е поставяла въпроса за тленните останки на цар Самуил. По думите ѝ сега е постигнато споразумение с българското правителство, с което започва процесът по връщането на реликвите.

Тя подчерта, че ценностите имат не само религиозно, но и историческо, художествено и емоционално значение. Според Мендони меморандумът представлява първа фаза, като Гърция не се отказва от останалите си права и диалогът между двете страни ще продължи.

По повод критиките на Антонис Самарас към споразумението Мендони заяви, че целта на гръцката страна е да бъдат върнати реликвите, които според нея са били откраднати. Тя отбеляза, че по време на предишното правителство, ръководено от Самарас, преговорите не са довели до резултат.

„Предпочитаме ли да имаме нула върнати реликви вместо 48 или 55?“, попита министърът, като подчерта ролята на културната дипломация за изграждането на отношения между държавите.