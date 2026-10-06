Цените на горивата се успокояват, но предстои ново поскъпване през 2027 г.

"Цените на горивата през последните две седмици плавно се понижават. В момента дизелът се продава средно за около 1,83 евро за литър, а бензинът – за 1,61 евро. Цените през последните две седмици плавно вървят надолу. Дори от тази сутрин бензинът е с още един евроцент надолу“.

Това коментира Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива пред НОВА ТВ. По думите му при пропан-бутана тенденцията е различна. След намалението на акциза цената е спаднала, но през есенно-зимния период се очаква постепенно поскъпване заради по-високите производствени разходи. Само днес цената му се е увеличила с около един евроцент.

Хаджидимитров прогнозира, че през следващата седмица цените на горивата вероятно ще се задържат около сегашните нива.

По-дългосрочна прогноза обаче е трудно да бъде направена заради динамичната ситуация на международните пазари. Като една от причините за успокояването на цените той посочи възстановяването на корабоплаването през Суецкия канал.

"През протока вече преминават близо 80% от количествата, които са преминавали преди началото на военните действия. Допълнителен фактор е и решението за освобождаване на значителни количества горива от резервите. Това е другата причина, заради която цените в Европа, специално дизеловото гориво, намаляха“.

Той смята, че пиковите стойности на горивата вече са преминали и очаква плавно понижение на цените на колонката.

Сериозен риск обаче остава предстоящото въвеждане на нови европейски изисквания, свързани с екологичните норми за горивата. България и още пет държави от ЕС настояват Европейската комисия да преразгледа регламентите и директивите, които предвиждат допълнителни разходи за горивата от 1 януари 2027 г.

„Около 13-14 евроцента без ДДС ще се увеличи цената“, прогнозира Хаджидимитров. По думите му това е реална опасност за потребителите, но той очаква България и останалите държави да успеят да убедят повече страни членки да подкрепят отлагането на мярката.

„Аз съм много силен оптимист и вярвам, че тези пет-шест държави ще успеят да привлекат и доста членове на Европейския съюз, за да може изискването да бъде отложено примерно с две-три години“.

Очакванията му са решението да бъде отложено поне с една-две години.

Хаджидимитров отчита и необичайно високо потребление на горива през септември.

„Септември месец беше наистина доста сериозно потреблението, въпреки цените“.

Според него една от причините е притеснението на потребителите, че цените ще продължат да растат. Това е накарало част от хората да зареждат повече гориво предварително. По думите му потреблението през септември е било сравнимо с това през юни, юли и август – традиционно най-силните месеци за пътувания.

Подобен парадокс – високи цени, съчетани с толкова голямо потребление – не е наблюдаван през последните години.

„Септември месец никога“, категоричен бе Хаджидимитров.

Той припомни, че високи цени е имало и преди около четири години и половина, в началото на войната в Украйна, но тогава потреблението не е било толкова високо. И през октомври засега търсенето остава стабилно.

Според Хаджидимитров в София ежедневните задръствания са показателни, че високите цени не са довели до намаляване на използването на автомобилите.

„Предполагам, че хората няма да спрат да потребяват горива, каквито и да са цените“.