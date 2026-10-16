Мицкоски обвини България в „булинг“: Ако продължи, споразумение няма да има

Възможно е да бъде постигнато споразумение със София, ако има партньорски отношения и готовност за диалог, но Македония няма да влезе в процес, в който постоянно се поставят нови искания без ясна перспектива за неговото приключване. Това заяви премиерът Християн Мицкоски в интервю за телевизия „ТВ 21“, коментирайки процеса на евроинтеграция, отношенията с България, реформите и възможностите за напредък към членство в Европейския съюз.

Мицкоски заяви, че макар след последното посещение на министъра на външните работи и външната търговия Тимчо Муцунски в София да не е имало положителни сигнали за напредък в отношенията, възможност за споразумение съществува, при условие че двете страни подходят към проблема като партньори.

„Вие ме питате дали има възможности, а аз ви казвам, че има. Ако имаме партньорски отношения, е възможно. Ако нямаме партньорски отношения, тоест ако продължат с тормоза и с позицията „ние сме вътре, вие сте вън“, тогава няма споразумение“, заяви Мицкоски.

Според него е необходимо да се прави разлика между добросъседство с държава, която трябва да стане част от Европейския съюз, и отношения, при които от съседната страна постоянно се изисква решаването на исторически въпроси.

„Ако наистина искат да видят съсед, който ще бъде част от Европейския съюз, а не съсед, от когото ще искат да решава въпроси от XI век, X век и Средновековието — за съжаление, вече няма живи хора, които да свидетелстват какво се е случило тогава, а въз основа на историческите факти, които четем, ние и те имаме различни тълкувания. Така че, докато съществуват тези двустранни бариери, трудно ще намерим решение“, заяви премиерът.

Той подчерта, че правителството иска да намери решение и прави всичко по силите си, за да започне преговорния процес с ЕС, но няма да приема отстъпки, без да има сигурност, че процесът ще има край.

„Ние искаме най-сетне да започнем този процес, но не на всяка цена и няма да вървим слепешком в него. Просто ще изграждаме позицията си, защото позицията, която имахме като държава преди три години, и тази, която имаме днес, са съвсем различни неща“, заяви Мицкоски.

По повод срещата си с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен премиерът каза, че съветът, който е получил от нея, бил Македония и България да започнат да се срещат и да разговарят по нерешените въпроси. Той посочи, че е приел препоръката и на тази основа е поискал от Муцунски да инициира среща с българската си колежка.

Като възможност за такава среща е била посочена регионалната среща на върха, свързана с Коридор № 8, а по искане на премиера Муцунски е изпратил дипломатическа нота до българската страна.

Мицкоски заяви, че приемането на инициативата е надхвърлило очакванията му, тъй като първоначално смятал, че срещата ще бъде само формална.

„Помолих нашия министър да направи това и той го направи чрез дипломатическа нота. Те приеха. Това надхвърли очакванията ми. Очаквах срещата да бъде формална, но тя беше реална среща на масата за преговори, на която две държави разговарят по даден проблем и водят диалог“, заяви Мицкоски.

Той посочи, че на пресконференцията след срещата е присъствала и еврокомисарят по разширяването Марта Кос, която е могла непосредствено да добие представа за разговорите между двете страни.

„Добре е, че започнахме, защото досега нямахме начало на такъв тип диалог. Очаквам този диалог да продължи“, заяви премиерът.

Мицкоски подчерта, че правителството не обсъжда единствено настоящата позиция на страната в процеса на присъединяване към ЕС, а и начините за достигане до крайната цел — членство в Съюза.

Той оцени, че Македония има приятели в международната общност, които подкрепят позицията ѝ, но предупреди, че процесът ще бъде дълъг и сложен.

В интервюто Мицкоски отново разкритикува предишното правителство на СДСМ и ДСИ, като заяви, че то е допуснало сериозна грешка, приемайки условията, свързани с продължаването на евроинтеграцията, без да осигури гаранции, че те ще бъдат достатъчни за постигане на напредък.

Според него предишното правителство е приело нещо, което очевидно не е могло да изпълни, а с изявленията и обещанията си в Брюксел е допринесло някои европейски политици да повярват, че процесът може да бъде придвижен по този начин.

„Прието е нещо, което очевидно това правителство не можеше да изпълни. Само по себе си това беше катастрофална грешка. За съжаление, с изявленията си и фалшивите обещания в Брюксел те накараха някои политици там да повярват. След това правеха демонстративни ходове на вътрешнополитическата сцена, променяха наказателни закони, осигуряваха политическа амнистия, мислейки си, че така ще окажат някакъв натиск върху правителството в Скопие и то ще приеме да влезе в поредното приключение без край. Правителството в Скопие не прие това и докато аз съм там, няма да го приеме, без да има ясен край на този процес“, заяви Мицкоски.

Той добави, че разбира позицията на европейските представители, които посочват, че решенията на ЕС вече са взети и че поетите ангажименти трябва да бъдат изпълнени, но подчерта, че именно затова е необходим диалог със София.

По отношение на историческите въпроси и връзката им с процеса на присъединяване Мицкоски заяви, че Македония трябва да търси решение, което да защитава интересите ѝ и да позволява реален напредък към членство, вместо постоянно да се сблъсква с нови искания.

Мицкоски заяви, че като премиер носи отговорност пред всички граждани, независимо от тяхната етническа, религиозна или политическа принадлежност, и че политиката му е насочена към защитата на интересите на всички.

Той посочи, че мнозинството от гражданите подкрепят членството в ЕС, но същевременно има и мнозинство, което не желае евроинтеграцията да се осъществява на всяка цена и чрез допълнителни отстъпки без гаранция за краен резултат.

„Никога няма да вляза в този процес, без безусловно да защитавам интересите на моите граждани. Аз съм премиер на всички граждани. Не приемам разделение по етническа, религиозна, партийна или непартийна принадлежност“, заяви Мицкоски.

Той добави, че отстоява политика, която смята за внимателна и отговорна, за разлика от подхода на опозицията, който според него предполага навлизане в процеси без получаването на необходимите гаранции.

Мицкоски заяви, че окончателната оценка за политиката му ще бъде дадена от гражданите на изборите.

„Дали съм бил прав, ще разбера на следващите избори. Ако бъда победен, ще поздравя победителите и ще се оттегля от политиката. Това е легитимно. Всяка политика е легитимна, а цената се плаща на избори“, заяви премиерът.

На въпроса дали правителството има алтернативен план, в случай че София не промени позицията си и спорът продължи да се проточва с години, Мицкоски отговори, че правителството вече работи по реформите и изпълнението на задълженията, които са в неговата компетентност.

Той посочи, че Македония изпълнява реформаторската програма и че през отчетните периоди декември 2025 г. и юни 2026 г. е постигнала значителен напредък, като според думите му е осъществила най-голям брой реформи и е усвоила най-голям обем средства по Плана за растеж.

Премиерът заяви, че реформаторските дейности са били потвърдени и в разговорите с европейските представители, като за пример посочи посещението на Фон дер Лайен в Скопие.

„Председателят Фон дер Лайен на пресконференцията каза нещо, за което никой не говори — единствено тук, в Скопие, в Македония, тя заяви: „You are doing impressive job“, тоест „Вършите впечатляваща работа“, каза Мицкоски.

Според него постепенното присъединяване към Европейския съюз е една от възможностите, които трябва да бъдат разгледани, тъй като съществуват механизми за напредък, които не зависят пряко от двустранния спор с България.

Мицкоски заяви, че Македония изпълнява две от трите условия, които посочи за този подход — съгласуване с общата външна политика и политика на сигурност на ЕС, както и скринингът. Като трето условие той посочи законодателството в областта на обществените поръчки, като уточни, че съответният закон е бил приет от парламента преди около десет дни.

Той обаче не потвърди, че постепенното присъединяване ще позволи напредък без решаване на спора с България. Вместо това подчерта, че съществуват механизми, които могат да бъдат използвани независимо от непредвидимостта на двустранния въпрос.

Като допълнително предизвикателство в процеса на евроинтеграция Мицкоски посочи Плана за действие за малцинствата, който е част от пътната карта за върховенството на правото.

Той заяви, че по препоръка от Брюксел документът е бил изготвен с участието на експерт и след провеждането на няколко обществени дебата. Според информацията, с която разполага, 26 държави членки на ЕС не са имали забележки, докато една държава е изразила възражения, като с това той визира България.

Премиерът предупреди, че този въпрос показва как изпълнението на едно изискване не гарантира, че в следващите етапи на преговорите няма да се появят нови условия.

„Планът за действие за малцинствата е предварително условие, за да отворим следващия клъстер. Утре да променим Конституцията, утре да решим да приемем всичко, което иска България, пак ще имаме още един документ, по който ще трябва да се договаряме и да разговаряме с нашия съсед“, заяви Мицкоски.

Той посочи, че има опасения и от възможността за нови блокади при отварянето и затварянето на преговорните глави, включително по въпроси, които не са пряко свързани с реформите и европейските стандарти.

Според него блокада би могла да бъде мотивирана с друга причина, докато същинският проблем всъщност е двустранен спор или разногласие по исторически въпроси.

„Затова искаме да видим път, който ще бъде ясен и ще защитава интересите на гражданите. Именно това прави настоящото правителство“, подчерта премиерът.

На въпроса дали до края на мандата си Македония би могла да направи крачка напред в преговорите с ЕС и да отвори преговорен клъстер, Мицкоски заяви, че не може да даде категоричен отговор, тъй като това не зависи единствено от правителството.

Мицкоски припомни, че в миналото Македония е направила големи отстъпки, сред които промяната на знамето и промяната на конституционното име на страната, но отбеляза, че дори след тези стъпки тя все още не е започнала същинския преговорен процес.

Той заяви, че Македония е съгласувала външната си политика и политиката си в областта на отбраната с ЕС, работи по реформите и проектите и че гражданите ѝ заслужават да напредват според принципа на заслугите, тоест в зависимост от изпълнението на критериите.