Новини
Търси
Подкаст
Общество

Адвокатът на Ива Михайлова призна: Преминахме границата без разрешение

Адвокатът на Ива Михайлова призна: Преминахме границата без разрешение

Николай Димитров твърди, че македонските гранични власти са знаели за преминаването, но не са го възпрепятствали

Ива Михайлова е напуснала Северна Македония и е пристигнала в България без необходимото разрешение, въпреки наложените ѝ ограничения за пътуване. Това заяви нейният адвокат Николай Димитров пред bTV, като разкри подробности около завръщането ѝ у нас.

По думите му преминаването на границата е било предварително обмислено, а македонските гранични власти са били наясно със случващото се и не са предприели действия, за да го предотвратят.

Адвокатът отказа да посочи през кой граничен пункт са преминали. Той обясни решението си с желанието да не създава проблеми на хората, които според него са им оказали съдействие.

Димитров призна, че напускането на Северна Македония може да представлява нарушение на наложените ограничения, но подчерта, че решението е било продиктувано от необходимостта Михайлова да получи медицинско лечение.

Той съобщи още, че е започнала комуникация с българските министерства на вътрешните и външните работи за изясняване на ситуацията.

Междувременно Ива Михайлова отправи обвинения към външния министър на Северна Македония Тимчо Муцунски. Според нея той има връзки с хората от другия автомобил, участвал в катастрофата, заради която срещу нея се води съдебно производство.

Михайлова обаче призна, че към момента не разполага с документи, които да подкрепят твърденията ѝ, като изрази надежда, че такива доказателства ще бъдат събрани.

Припомняме, че вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че Михайлова е в столичната болница "Пирогов“ заедно с адвоката си. По думите му предстои тя да бъде разпитана, за да се установи кога, къде и по какъв начин е преминала границата.

МВР ще прецени и дали младата жена се нуждае от охрана, като при необходимост такава ще ѝ бъде осигурена.

Михайлова е подсъдима в Северна Македония във връзка с тежка катастрофа, при която е загинал един човек, а няколко други са пострадали. Самата тя е получила сериозни травми на гръбначния стълб.

Според адвоката ѝ съдебното производство в Северна Македония ще продължи, независимо от завръщането ѝ в България.

Засега няма официална информация какви правни последици може да има напускането на страната без разрешение и как ще реагират властите в Скопие.

Още по темата

МВнР за Таралеж: Най-важното е Ива Михайлова да получи необходимата медицинска помощ

МВнР за Таралеж: Най-важното е Ива Михайлова да получи необходимата медицинска помощ

Йотова: Има много неизяснени обстоятелства около завръщането на Ива Михайлова

Йотова: Има много неизяснени обстоятелства около завръщането на Ива Михайлова

Нина Спасова за Таралеж: Завръщането на Ива Михайлова е успех на адвоката й, а не на дипломацията ни

Нина Спасова за Таралеж: Завръщането на Ива Михайлова е успех на адвоката й, а не на дипломацията ни

Медиите в РСМ: Ива Михайлова избягала в България

Медиите в РСМ: Ива Михайлова избягала в България

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Иван Шишков: Проверяваме всички разрешителни за строеж във Варна в последните 4 години

Иван Шишков: Проверяваме всички разрешителни за строеж във Варна в последните 4 години

Нов обрат по делото за убийството на Илиян Филипов: Обжалват ареста на обвиняемия

Нов обрат по делото за убийството на Илиян Филипов: Обжалват ареста на обвиняемия

Дъждовно време утре, оранжев и жълт код в части от страната

Дъждовно време утре, оранжев и жълт код в части от страната

София на върха на Европа: Избраха я за най-добрия град за кратка почивка

София на върха на Европа: Избраха я за най-добрия град за кратка почивка

Мъж падна от моста в река Росица

Мъж падна от моста в река Росица

Водещи

Роналдо сравни съперничеството с Меси с легендарен дуел във Формула 1

Роналдо сравни съперничеството с Меси с легендарен дуел във Формула 1

  • Преди 4 минути
ЕС договори нови санкции, удря балистичната програма на Русия

ЕС договори нови санкции, удря балистичната програма на Русия

  • Преди 12 минути
Какво решиха на днешното заседание на НСТС

Какво решиха на днешното заседание на НСТС

Оже-Алиасим пречупи Кареньо-Буста, Циципас обърна Фриц в Шанхай

Оже-Алиасим пречупи Кареньо-Буста, Циципас обърна Фриц в Шанхай

  • Преди 24 минути
Марта Кос смъмри Косово

Марта Кос смъмри Косово

  • Преди 29 минути
Локомотив Пловдив отвори дарителски сметки след оттеглянето на Крушарски

Локомотив Пловдив отвори дарителски сметки след оттеглянето на Крушарски

  • Преди 42 минути
Голямата битка за Сената на САЩ: Демократите с шанс да спечелят мнозинство

Голямата битка за Сената на САЩ: Демократите с шанс да спечелят мнозинство

  • Преди 42 минути
Иван Шишков: Проверяваме всички разрешителни за строеж във Варна в последните 4 години

Иван Шишков: Проверяваме всички разрешителни за строеж във Варна в последните 4 години

Нов обрат по делото за убийството на Илиян Филипов: Обжалват ареста на обвиняемия

Нов обрат по делото за убийството на Илиян Филипов: Обжалват ареста на обвиняемия

Парламентът заседава извънредно за помилването на Огнян Атанасов

Парламентът заседава извънредно за помилването на Огнян Атанасов

Русия отхвърли предложението на Зеленски за 60-дневно примирие

Русия отхвърли предложението на Зеленски за 60-дневно примирие

  • Преди 56 минути
Георги Иванов разкри: Следващият селекционер на България ще е чужденец

Георги Иванов разкри: Следващият селекционер на България ще е чужденец

  • Преди 58 минути
Адвокатът на Ива Михайлова призна: Преминахме границата без разрешение

Адвокатът на Ива Михайлова призна: Преминахме границата без разрешение

  • Преди 1 час
Зеленски обвини Русия в нарушаване на "енергийното примирие" на Тръмп

Зеленски обвини Русия в нарушаване на "енергийното примирие" на Тръмп

  • Преди 1 час
Дъждовно време утре, оранжев и жълт код в части от страната

Дъждовно време утре, оранжев и жълт код в части от страната

  • Преди 1 час