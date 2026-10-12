Адвокатът на Ива Михайлова призна: Преминахме границата без разрешение

Ива Михайлова е напуснала Северна Македония и е пристигнала в България без необходимото разрешение, въпреки наложените ѝ ограничения за пътуване. Това заяви нейният адвокат Николай Димитров пред bTV, като разкри подробности около завръщането ѝ у нас.

По думите му преминаването на границата е било предварително обмислено, а македонските гранични власти са били наясно със случващото се и не са предприели действия, за да го предотвратят.

Адвокатът отказа да посочи през кой граничен пункт са преминали. Той обясни решението си с желанието да не създава проблеми на хората, които според него са им оказали съдействие.

Димитров призна, че напускането на Северна Македония може да представлява нарушение на наложените ограничения, но подчерта, че решението е било продиктувано от необходимостта Михайлова да получи медицинско лечение.

Той съобщи още, че е започнала комуникация с българските министерства на вътрешните и външните работи за изясняване на ситуацията.

Междувременно Ива Михайлова отправи обвинения към външния министър на Северна Македония Тимчо Муцунски. Според нея той има връзки с хората от другия автомобил, участвал в катастрофата, заради която срещу нея се води съдебно производство.

Михайлова обаче призна, че към момента не разполага с документи, които да подкрепят твърденията ѝ, като изрази надежда, че такива доказателства ще бъдат събрани.

Припомняме, че вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че Михайлова е в столичната болница "Пирогов“ заедно с адвоката си. По думите му предстои тя да бъде разпитана, за да се установи кога, къде и по какъв начин е преминала границата.

МВР ще прецени и дали младата жена се нуждае от охрана, като при необходимост такава ще ѝ бъде осигурена.

Михайлова е подсъдима в Северна Македония във връзка с тежка катастрофа, при която е загинал един човек, а няколко други са пострадали. Самата тя е получила сериозни травми на гръбначния стълб.

Според адвоката ѝ съдебното производство в Северна Македония ще продължи, независимо от завръщането ѝ в България.

Засега няма официална информация какви правни последици може да има напускането на страната без разрешение и как ще реагират властите в Скопие.