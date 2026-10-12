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Медиите в РСМ: Ива Михайлова избягала в България

Медиите в РСМ: Ива Михайлова избягала в България

Тези новини в Скопие излизат близо три часа след като стана ясно, че съгражданката ни е на българска територия

Ива Михайлова, жителка на Кочани с македонско и българско гражданство, която е съдена в Кочани заради катастрофа, е напуснала страната заедно с адвоката си и е заминала за България, въпреки че в рамките на производството, като мярка за неотклонение, личните ѝ документи са отнети. Това пише северномакедонското издание Plus24.mk в първата журналистическа реакция в медийното пространство на съседката ни. Материалът е озаглавен "Михайлова избягала в България?". Идентична е публикацията по темата и на портала Infomax.mk.

Тези новини в Скопие излизат близо три часа след като стана ясно, че Ива Михайлова е на българска територия.

Новината, че съгражданката ни е преминала македонско-българската граница, придружена от адвоката Николай Димитров от България, беше обявена тази сутрин от bTV. В изявление за медията Михайлова казва, че поради влошеното си здравословно състояние е решила да се върне в България.

„Преминахме границата с моя адвокат. Здравето ми се влоши, той ме взе и се върнахме в България без никакви проблеми. На границата показах моята македонска лична карта. Чувствам се в безопасност в България. В Северна Македония бях репресирана заради българския ми произход и това беше една от причините, поради които ме обвиниха“, е цитирана Михайлова в разговора й пред bTV.

На въпроса дали има намерение да се върне в Македония за съдебния процес, чието следващо заседание е насрочено за 9 ноември, тя отговори, че случаят продължава с нея или без нея.

Нейният адвокат Николай Димитров отказа да каже през кой граничен пункт са преминали, заявявайки, че не иска да създава проблеми на хората, които според него са им помогнали. Той признава, че действията им може да представляват нарушение на мерките, определени за Михайлова, но казва, че според него правото на лечение е било водещ принцип при вземането на решението. „Тази ситуация е непоносима и ние взехме съдбата си в свои ръце“, заяви адвокат Димитров.

Междувременно от българското Министерство на външните работи (МВнР) обявиха, че не са били информирани предварително за случая и твърдят, че не са участвали в организацията по връщането на младата Ива в България.

„Адвокатът се свърза с Министерството на външните работи непосредствено преди своето публично изявление. Разбираме загрижеността на семейството относно здравето на Ива. Най-важното сега е тя да получи необходимата медицинска грижа. България последователно подкрепяше усилията Ива да получи необходимото лечение. МВнР ще продължи да оказва съдействие по случая в рамките на своя мандат“, се посочва в съобщението на МВнР на България.

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