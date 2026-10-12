Илияна Йотова за Ива Михайлова: Писах на г-жа Силяновска, тя не ми отговори

Моите стъпки за възможността Ива Михайлова да се лекува в България, бяха последователни. Това заяви президентът Илияна Йотова пред БТВ по повод казуса с младата жена с българско гражданство, която не може да получи адекватно лечение в РС Македония, но властите в Скопие не ѝ позволяваха да дойде в България за болничен престой, нито за медицински изследвания.

"След като разбрах, че Ива Михайлова няма да бъде допусната в България за лечение, помолих наши лекари да отидат там, но и това не беше разрешено", обясни Йотова. Президентът изреди от колко международни институции е потърсила помощ по казуса, включително на ниво ООН.

"Написах лично писмо - човешко и институционално на г-жа Гордана Силяновска, на което тя три месеца не ми отговори и накрая каза, че няма да ми отговори", обясни президентът Йотова.

Сега има някаква светлина в тунела наш екип да прегледа момичето, заяви Йотова минути преди да стане ясно, че Михайлова е вече в България.