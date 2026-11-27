Проливните валежи през нощта наводниха улици в Теспротия, в Северозападна Гърция, и затрудниха транспорта на остров Корфу, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ, цитирана от БТА. Най-тежко е положението в Сивота и Платария, където водата е затрупала улици с наноси. В района на Филиатес са се активирали свлачища.

Пожарните екипи са реагирали на 150 сигнала за помощ в Сивота и Платария. Трима възрастни са изведени от домовете си и настанени на безопасно място. Движението на северния вход на пристанищния град Игуменица се спира периодично, за да бъдат разчистени наносите по пътя. В планинските части на района има прекъсвания на електрозахранването.

В южната част на Корфу през последните часове са паднали над 190 мм дъжд. На места скали са паднали върху пътното платно, а една жена е била изведена превантивно от дома си. Снощният полет от Атина за Корфу се е върнал на летището в гръцката столица. Заради силния вятър се очакват промени в разписанието и днес. Спрени са курсовете на фериботите от открит тип до и от острова.

Гръцката Национална метеорологична служба очаква интензивните валежи в Епир да продължат и през нощта срещу събота. Гражданската защита призова местните власти да останат в готовност, а жителите да избягват преминаването през дерета и потоци пеша или с автомобил по време на бурите и няколко часа след тях.