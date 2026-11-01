Два поредни циклона носят риск от порои и наводнения в части от България

Синоптиците от Meteo Balkans предупреждават за сериозно влошаване на времето в България. Прогнозата им предвижда преминаването на два последователни циклона, които могат да причинят обилни валежи, локални порои и наводнения. Най-сериозни са опасенията за Черноморието, където при неблагоприятно развитие на метеорологичната обстановка е възможно да се стигне до ситуации, напомнящи на наводненията в „Аспарухово“ и Свети Влас.

„Ако тази прогноза се реализира, ще имаме „Аспарухово“ (Варна) и Свети Влас в един и същи ден!“, посочват синоптиците. Те призовават гражданите да бъдат бдителни и да не пренебрегват метеорологичните предупреждения.

Интензивните валежи вече са свалили границата между дъжда и снега под 1600 метра. Очаква се тя временно да се повиши, преди отново да започне да се понижава.

Очакваните валежи ще бъдат значителни, но разпределението им няма да е равномерно. В отделни райони количествата могат да достигнат 30-50 л/кв. м, а на места да надхвърлят 100 л/кв. м. Най-големи валежи се очакват в планинските масиви на Южна и Централна България.

По Черноморието дъждът ще бъде с конвективен характер. Това създава предпоставки реалните количества да надминат прогнозните стойности на метеорологичните модели 4х4 и ICON.