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Активността в столичния кв. "Надежда" - учудващо ниска

Активността в столичния кв. "Надежда" - учудващо ниска
ТАРАЛЕЖ

Според членове на СИК активността е по-ниска от колкото на първия тур

Тревожно ниска избирателна активност в столичния квартал "Надежда". Репортер на ТАРАЛЕЖ видя празни секции в квартално училище.

Според членове на СИК, активността към обед е по-ниска от тази на първия тур на президентските избори, които се проведоха на 25 октомври. Тогава първа се нареди двойката на Илияна Йотова и Кирил Вълчев, втори бяха Андрей Гюров и Георги Кандев.

В една конкретна секция в "Надежда" от 960 имащи право на глас към 13 часа правото си на глас бяха упражнили 126 души, съобщиха за ТАРАЛЕЖ от СИК.

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